Когда сажать? Лунный календарь садовода и огородника на апрель и май 2024 года

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Календарь садовода и огородника помогает ориентировать в периодах, которые благоприятны или же неблагоприятны для посадки. У многих на сегодняшний день уже проросли семена и многие культуры готовы к жизни в огороде. Однако спешить с высадкой не стоит — в апреле не все культуры готовы выйти в мир с подоконника.
Календарь садовода на 2024 год отличается от прошлогоднего, ведь теплеет теперь значительно раньше. Однако в апреле садоводам и огородникам советуют заниматься в основном подготовительными работами.
Так в апреле стоит пробронировать почву — разбить комки земли граблями и подготовить ее к посадке. Клубни картофеля тоже можно уже достать, чтобы они проросли. Обычно это делается за 2 недели до посадки, а потому этот срок и стоит использовать, как ключевой ориентир.
Также можно начать сеять холодостойкие растения, в их число входят морковь, свекла, редис и другие. Также можно высадить рассаду в теплицу, однако предварительно важно подготовить почву и проверить целостность теплицы.
Посевной календарь садовода и огородника рассчитывается на год и у каждого из месяцев есть свои особенности. Так, с середины мая можно начать сеять теплолюбивые культуры. однако важно понимать, что заморозки для них могут быть губительными. Обычно всходы в этом месяце появляются через 5-15 дней.
В июне для посадки годится все! Но важно учитывать, что урожай вы получите позже, если какие-то из холодостойких растений вы посадите только в этом месяце.
В июле советуют сеять пекинскую капусту, а вместе с ней редис и редьку. Однако стоит выбирать семена, которые дают плоды в течения 40-50 дней, чтобы они успели созреть до холодов.
В августе рекомендуется сажать быстрорастущие культуры или не сажать ничего вовсе. дело в том, что до холодов остаются считанные дни и не любой посев успеет дать свои плоды.
Лунный посевной календарь садовода и огородника — вещь особая. Дело в том, что учет особенностей фаз и ритмов Луны поможет вам получить больше урожая, во всяком случае, в это верят очень многие.
Лунный календарь садовода и огородника гласит, что самое неудачное время для работ в огороде или в саду — это новолуние. Считается, что неблагоприятный период затягивается на 3 дня и в это время вообще не стоит вести работы в вашем огороде.
Самым благоприятным периодом для работы с растениями, которые дают свои плоды над землей — это растущая Луна. Считается, что ее рост помогает набираться сил растениям и вытягивать их вверх, наполняя энергией.
Период полнолуния также не считается удачным для садово-огородных работ. Однако занятие прополкой и приведением участка в порядок заниматься не запрещено.
Как вы уже могли догадаться, период убывающей Луны хорош для работы с корнеплодами. Так как в этом случае спутник Земли тянет энергию вниз.
Лунный посевной календарь садовода на апрель 2024 года состоит из 4 периодов. С 1 по 7 апреля Луна убывает. 8 апреля — новолуние, однако помните, что оно растягивается на 3 дня, а потому 7,8 и 9 числа работать в саду и огороде не стоит. Растет луна с 9 по 23 апреля, а убывает с 25 по 30 апреля.
Выделяются также особо неблагоприятные дни для посева и работ на вашем участке. В апреле это 7,8,9 и 24 числа.
Также мы выделили дни, которые позитивно скажутся на каждом из вида культур. Календарь садовода на апрель указывает, что работать с огурцами стоит 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 2З и 25 апреля. С перцами и баклажанами — 6, 10, 11, 14, 15 и 25 апреля. Для капусты благоприятными будут следующие числа апреля: 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 2З, 25. А корнеплодами стоит заняться 1, 2, З, 6, 10, 11, 14, 15, 25, 29 и З0 апреля.
В мае неблагоприятными днями для работы в саду и огороде, как гласит
посевной календарь на 2024 год, станут 7,8,9, 23 числа. Улучшить качество и объем вашего урожая, в случае с огурцами, поможет работа с культурой З, 4, 11, 12, 1З, 19, 20, 21, 22, З0 и З1 мая. Для перцев и баклажанов благоприятными будут З, 4, 11, 12, 1З, 21, 22, З0 и З1 числа. Капуста будет расти лучше, если ею заниматься З, 4, 11, 12, 1З, 19, 20, 21, 22, З0 и З1 мая. А корнеплоды — З, 4, 11, 12, 1З, 21, 22, 26, 27, З0 и З1 мая.
Также помните, что период высадки и работы с растениями в саду и огороде во многом зависят и от климата в вашем регионе.