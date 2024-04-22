Когда сажать? Лунный календарь садовода и огородника на апрель и май 2024 года

В мае неблагоприятными днями для работы в саду и огороде, как гласит

посевной календарь на 2024 год, станут 7,8,9, 23 числа. Улучшить качество и объем вашего урожая, в случае с огурцами, поможет работа с культурой З, 4, 11, 12, 1З, 19, 20, 21, 22, З0 и З1 мая. Для перцев и баклажанов благоприятными будут З, 4, 11, 12, 1З, 21, 22, З0 и З1 числа. Капуста будет расти лучше, если ею заниматься З, 4, 11, 12, 1З, 19, 20, 21, 22, З0 и З1 мая. А корнеплоды — З, 4, 11, 12, 1З, 21, 22, 26, 27, З0 и З1 мая.