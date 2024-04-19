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Updated Сегодня, 08:48

Власти опровергли информацию о разрушении моста в Казанском районе

Власти опровергли информацию о разрушении моста в Казанском районе

19 апреля 2024, 08:46
Фото: 1MI

Власти опровергли информацию о разрушении моста в Казанском районе

Фото с разрушенным мостом от Ильинки до Афонькино было опубликовано в социальных сетях. Выяснилось, что с мостом все в порядке, но подъездные пути все же размывает.

Власти опровергли информацию о том, что мост от Ильинки до Афонькино в Казанском районе разрушен. Фото обвалившегося дорожного полотна публиковали пользователи социальных сетей.

«Вода залила проезжую часть и подмывает насыпь. На данном участке дороги три моста. В их границах фиксируется самое интенсивное течение. Мосты выдерживают давление водной стихии. Однако, происходит размыв подъездных путей», — прокомментировали в Главном управлении строительства Тюменской области.
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Уточняется, что восстановление дорожной насыпи начнется сразу после прохождения паводка. Как правило, на это уходит гораздо меньше времени, чем на восстановление мостов.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка в населенных пунктах Тюменской области отключают электричество. Население поселков эвакуировали до экстренного отключения.

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