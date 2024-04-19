Власти опровергли информацию о разрушении моста в Казанском районе

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Власти опровергли информацию о том, что мост от Ильинки до Афонькино в Казанском районе разрушен. Фото обвалившегося дорожного полотна публиковали пользователи социальных сетей.
«Вода залила проезжую часть и подмывает насыпь. На данном участке дороги три моста. В их границах фиксируется самое интенсивное течение. Мосты выдерживают давление водной стихии. Однако, происходит размыв подъездных путей», — прокомментировали в Главном управлении строительства Тюменской области.
Уточняется, что восстановление дорожной насыпи начнется сразу после прохождения паводка. Как правило, на это уходит гораздо меньше времени, чем на восстановление мостов.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка в населенных пунктах Тюменской области отключают электричество. Население поселков эвакуировали до экстренного отключения.