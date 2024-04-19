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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Тюмени ищут родственников потерявшего память мужчины

Потерял память: в Тюмени ищут родственников неизвестного мужчины

19 апреля 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени ищут родственников потерявшего память мужчины

Мужчине на вид 70 лет. 19 апреля его нашли сотрудники полиции.

В Тюмени ищут родственников потерявшего память мужчины. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что 19 апреля его нашли полицейские.

Мужчине на вид 70 лет. Его рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. Он одет в черно-бежевую футболку, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Любую информацию волонтеры просят сообщать по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли тело рыбака. Утром 15 апреля Владимир Тагильцев уехал на рыбалку и не вернулся.

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