Потерял память: в Тюмени ищут родственников неизвестного мужчины

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Тюмени ищут родственников потерявшего память мужчины. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что 19 апреля его нашли полицейские.
Мужчине на вид 70 лет. Его рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. Он одет в черно-бежевую футболку, черные спортивные штаны и черные ботинки.
Любую информацию волонтеры просят сообщать по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли тело рыбака. Утром 15 апреля Владимир Тагильцев уехал на рыбалку и не вернулся.