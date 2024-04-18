Не стоит медлить с эвакуацией: в Тюменской области подтопило уже 62 дома

В Тюменской области населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, покинули уже 1609 человек. 193 из них уехали в пункты временного размещения. Большая часть людей переехала к родственникам, маломобильных граждан разместили в учреждениях социального обслуживания, сообщили в информационном центре правительства региона.