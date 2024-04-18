Не стоит медлить с эвакуацией: в Тюменской области подтопило уже 62 дома

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Тюменской области населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, покинули уже 1609 человек. 193 из них уехали в пункты временного размещения. Большая часть людей переехала к родственникам, маломобильных граждан разместили в учреждениях социального обслуживания, сообщили в информационном центре правительства региона.
По данным на 18 апреля река Ишим в районе села Ильинка превысила максимум 2017 года уже на 56 сантиметров. В Казанском районе подтопило 62 дома в 8 населенных пунктах.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Тюменской области будут предупреждать о паводке через Госуслуги. Сообщения будут приходить на почту и в виде пуш-уведомлений.