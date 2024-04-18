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62 дома подтопило в Тюменской области

Не стоит медлить с эвакуацией: в Тюменской области подтопило уже 62 дома

18 апреля 2024, 08:07
Фото: 1MI

62 дома подтопило в Тюменской области

Под водой оказались домовладения в Казанском районе. Населенные пункты покинули уже более 1600 человек.

В Тюменской области населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, покинули уже 1609 человек. 193 из них уехали в пункты временного размещения. Большая часть людей переехала к родственникам, маломобильных граждан разместили в учреждениях социального обслуживания, сообщили в информационном центре правительства региона.

По данным на 18 апреля река Ишим в районе села Ильинка превысила максимум 2017 года уже на 56 сантиметров. В Казанском районе подтопило 62 дома в 8 населенных пунктах.

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Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Тюменской области будут предупреждать о паводке через Госуслуги. Сообщения будут приходить на почту и в виде пуш-уведомлений.

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