Тюменцы примут участие в конкурсе «Тренер по бережливому производству — 2024»

Posted 14 апреля, 12:19
Published 14 апреля, 12:19
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В настоящее время идет прием заявок на третий конкурс «Тренер по бережливому производству — 2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй».
«Это возможность заявить о себе в экспертном сообществе, продемонстрировать тренерские компетенции и поделиться опытом в обучении бережливому производству на предприятиях», — пояснили в Инвестагентстве.
Заявки на конкурс принимают до 27 мая 2024 года. Заочный этап продлится до 10 июля. Финалистов определят в Москве 15 августа.
Напомним, по итогам прошлого года Тюменская область вошла в топ российских регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда».
Повышение производительности труда на предприятии нужно для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.