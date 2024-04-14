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Posted 14 апреля, 12:19

Published 14 апреля, 12:19

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Тюменцы примут участие в конкурсе «Тренер по бережливому производству — 2024»

Тюменцы примут участие в конкурсе «Тренер по бережливому производству — 2024»

14 апреля 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
Тюменские участники нацпроекта «Производительность труда» могут показать свои профессиональные навыки и достижения в федеральном конкурсе. Подробно о нем рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

В настоящее время идет прием заявок на третий конкурс «Тренер по бережливому производству — 2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй».

«Это возможность заявить о себе в экспертном сообществе, продемонстрировать тренерские компетенции и поделиться опытом в обучении бережливому производству на предприятиях», — пояснили в Инвестагентстве.

Заявки на конкурс принимают до 27 мая 2024 года. Заочный этап продлится до 10 июля. Финалистов определят в Москве 15 августа.

Напомним, по итогам прошлого года Тюменская область вошла в топ российских регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда».

Повышение производительности труда на предприятии нужно для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.

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