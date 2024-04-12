На реке Тобол в Тюменской области резко начался ледоход

По сообщениям спасателей, критический уровень воды в реке установлен на отметке 950 см. Сейчас он держится на уровне в 311. Однако, несмотря на приемлемые цифры, глава района Леонид Митрюшкин сообщил в своем телеграм-канале, что специалисты все равно проводят дополнительные замеры и рассчитывают то, какие поселения может затопить.