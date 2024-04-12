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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:53

На реке Тобол в Тюменской области резко начался ледоход

На реке Тобол в Тюменской области резко начался ледоход

12 апреля 2024, 09:31
Фото: 1MI
На Тоболе начался ледоход. А вместе с ним и поднялся уровень воды в реке — сразу на 35 см. Но пока, как говорят представители МЧС, бояться нечего. До критического максимума воды еще далеко.

По сообщениям спасателей, критический уровень воды в реке установлен на отметке 950 см. Сейчас он держится на уровне в 311. Однако, несмотря на приемлемые цифры, глава района Леонид Митрюшкин сообщил в своем телеграм-канале, что специалисты все равно проводят дополнительные замеры и рассчитывают то, какие поселения может затопить.

«Накануне мы обследовали мосты, убедились, что под ними нет заторов. Завершили топографическую съемку с отметками высот в населённых пунктах, которые при критическом развитии паводка попадут в зону частичного затопления и подтопления. Сейчас данные обрабатывают специалисты». — написал Митрюшкин.

Напомним, что сейчас в регионе продолжает действовать режим ЧС, в зоне риска подтопления больше 50 населенных пунктов, уровень воды Росгидромет в реках отслеживает ежедневно.

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