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Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

10 апреля 2024, 03:46
Фото: 1MI

Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

Из-за паводков уровень воды растет даже в обмелевшей Туре. Однако самые резкие скачки уровня фиксируются в реке Тобол.

Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. Так, по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, река Тобол прибавила за сутки 36 сантиметров, достигнув уровня в 295 сантиметров.

По данным гидропоста, находящегося в Ишиме, в реке Ишим уровень воды достиг 100 сантиметров — вода прибыла на 34 сантиметра. А по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 26 сантиметров за сутки и составил 37 сантиметров.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе может затопить 10 СНТ и 15 населенных пунктов. Глава района Ольга Зимина призвала тюменцев быть готовыми к быстрому подъему воды.

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