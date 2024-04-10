Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. Так, по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, река Тобол прибавила за сутки 36 сантиметров, достигнув уровня в 295 сантиметров.
По данным гидропоста, находящегося в Ишиме, в реке Ишим уровень воды достиг 100 сантиметров — вода прибыла на 34 сантиметра. А по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 26 сантиметров за сутки и составил 37 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе может затопить 10 СНТ и 15 населенных пунктов. Глава района Ольга Зимина призвала тюменцев быть готовыми к быстрому подъему воды.