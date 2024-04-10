Уровень воды в реках Тюменской области прибавил десятки сантиметров

По данным гидропоста, находящегося в Ишиме, в реке Ишим уровень воды достиг 100 сантиметров — вода прибыла на 34 сантиметра. А по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, уровень воды в Туре прибавил 26 сантиметров за сутки и составил 37 сантиметров.