nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 08:39

Published Вчера, 08:39

Modified Вчера, 08:41

Updated Вчера, 08:41

В Тюменской области на время паводка перекрыли один из мостов

На время паводка в Тюменской области начали перекрывать мосты

8 апреля 2024, 08:39
Фото: Администрация Ялуторовского района

В Тюменской области на время паводка перекрыли один из мостов

Власти уже перекрыли мост на дороге Хохлово — Криволукская через реку Тобол. Для жителей Ялуторовского района организовали временные маршруты объезда.

В Ялуторовском районе на время паводка перекрыли низководный мост через реку Тобол на дороге Хохлово — Криволукская. Об этом предупредили в администрации района.

Рейсовый автобус по маршруту №107 «Ялуторовск — Криволукская» будет следовать до Хохлово. Также будет организовано движение автобусов до Криволукской с отправлением от Ялуторовского вокзала в 5:40 и 17:45, в обратном направлении — в 07:00 и 19:05.

Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области из-за паводка хотят ввести режим ЧС. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации планируют назначить директора департамента агропромышленного комплекса региона Владимира Чейметова.

Читайте также:
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потеплениеВ число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС вошла Тюменская областьИз-за мирового кризиса тюменские производители подняли цены на десерты
#Общество#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Мост#Паводок#Мосты#Маршрут#Любовь Селезнева
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"