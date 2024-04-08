На время паводка в Тюменской области начали перекрывать мосты

Posted Вчера, 08:39
Published Вчера, 08:39
Modified Вчера, 08:41
Updated Вчера, 08:41
В Ялуторовском районе на время паводка перекрыли низководный мост через реку Тобол на дороге Хохлово — Криволукская. Об этом предупредили в администрации района.
Рейсовый автобус по маршруту №107 «Ялуторовск — Криволукская» будет следовать до Хохлово. Также будет организовано движение автобусов до Криволукской с отправлением от Ялуторовского вокзала в 5:40 и 17:45, в обратном направлении — в 07:00 и 19:05.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области из-за паводка хотят ввести режим ЧС. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации планируют назначить директора департамента агропромышленного комплекса региона Владимира Чейметова.