На время паводка в Тюменской области начали перекрывать мосты

Рейсовый автобус по маршруту №107 «Ялуторовск — Криволукская» будет следовать до Хохлово. Также будет организовано движение автобусов до Криволукской с отправлением от Ялуторовского вокзала в 5:40 и 17:45, в обратном направлении — в 07:00 и 19:05.