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Posted Вчера, 08:09

Published Вчера, 08:09

Modified Вчера, 08:11

Updated Вчера, 08:11

В Тюменской области из-за паводка хотят ввести режим ЧС

Из-за паводка в Тюменской области хотят ввести режим ЧС

8 апреля 2024, 08:09
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за паводка хотят ввести режим ЧС

Режим предлагается ввести с 12:00 8 апреля. Руководителем ликвидации ЧС хотят назначить Владимира Чейметова.

На территории Тюменской области из-за паводка хотят ввести режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства региона, на данный момент губернатором Александром Моором он не подписан.

Режим ЧС планируется ввести с 12:00 8 апреля. Если документ будет подписан, специалистам нужно будет проводить контроль окружающей среды и давать прогнозы развития ЧС, уточнить планы эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резервы транспорта для эвакуации и заниматься обходом населения.

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Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации хотят назначить директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова. Ему будет поручено организовать межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС.

Ранее «Наш город» писал, что в реке Ишим уровень воды за сутки прибавил 52 сантиметра. Вода в этой реке начала прибывать десятками сантиметров.

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