Из-за паводка в Тюменской области хотят ввести режим ЧС

Режим ЧС планируется ввести с 12:00 8 апреля. Если документ будет подписан, специалистам нужно будет проводить контроль окружающей среды и давать прогнозы развития ЧС, уточнить планы эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резервы транспорта для эвакуации и заниматься обходом населения.