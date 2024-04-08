Из-за паводка в Тюменской области хотят ввести режим ЧС

Posted Вчера, 08:09
Published Вчера, 08:09
Modified Вчера, 08:11
Updated Вчера, 08:11
На территории Тюменской области из-за паводка хотят ввести режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства региона, на данный момент губернатором Александром Моором он не подписан.
Режим ЧС планируется ввести с 12:00 8 апреля. Если документ будет подписан, специалистам нужно будет проводить контроль окружающей среды и давать прогнозы развития ЧС, уточнить планы эвакуации, проверить пункты временного размещения, создать резервы транспорта для эвакуации и заниматься обходом населения.
Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации хотят назначить директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова. Ему будет поручено организовать межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС.
Ранее «Наш город» писал, что в реке Ишим уровень воды за сутки прибавил 52 сантиметра. Вода в этой реке начала прибывать десятками сантиметров.