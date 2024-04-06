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Posted 6 апреля, 10:56

Published 6 апреля, 10:56

Modified 6 апреля, 10:58

Updated 6 апреля, 10:58

Вылет самолета из Тюмени в ЯНАО задержали на 10 часов

Вылет самолета из Тюмени в ЯНАО задержали на 10 часов из-за плохой погоды

6 апреля 2024, 10:56
Фото: 1MI

Вылет самолета из Тюмени в ЯНАО задержали на 10 часов

Из тюменского Рощино на 10 часов задержан вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» в поселок Бованенково (ЯНАО).

Борт должен был отправиться еще в 5:30 утра, однако вылет перенесли на 15:50. Также был отменен вылет в Бованенково, запланированный на 17:40.

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино», причиной задержки являются сложные погодные условия в аэропорту назначения — сильный ветер с порывами до 14-21 м/с.

Кроме того, задержан почти на час, с 17:10 до 18:00, вылет из Тюмени в столичное Шереметьево из-за позднего прибытия самолета.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября. В этот период из Тюмени будут выполняться авиарейсы по 44 маршрутам.

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