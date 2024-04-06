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Posted 6 апреля, 10:32

Published 6 апреля, 10:32

Modified 6 апреля, 10:34

Updated 6 апреля, 10:34

Эксперты пояснили, откуда берется грязь на тюменских дорогах

Почему в Тюмени так грязно?

6 апреля 2024, 10:32
Фото: 1MI

Эксперты пояснили, откуда берется грязь на тюменских дорогах

Жители Тюмени с приходом весны начали регулярно жаловаться на грязь на автодорогах, тротуарах. Причин появления грязевой каши несколько — это и недостаточно хорошая система ливневой канализации, и использование реагентов в зимнее время года, и скопившийся мусор.

По мнению экспертов, в российских городах может быть чисто, при грамотном подходе.

Одним из источников грязи в городе — открытый грунт. Грязь на дорогах (особенно зимой) или пыль летом — это в основном последствия открытого грунта. Его не должно быть — следует закрывать щепой, гравием и т. д.

Для газонов можно применять метод гидропосева. Тогда почву будет покрывать плотный газон, и она не будет вымываться и оставлять грязь на дорогах. Также можно отдельно выращивать газон, а затем расстилать как рулон.

Вторая причина появления грязи — неграмотное благоустройство. В частности, неправильно расположенные пешеходные и велодорожки, в результате чего горожане, сокращая путь, протаптывают тропинки.

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Третья причина — неправильно проложенные тротуары. Пешеходные дорожки должны располагаться выше газонов. Высоких бордюров также быть не должно — в противном они будут удерживать воду на тротуарах. Лучше устанавливать их вровень с дорогой. Также важна работающая система канализации, чтобы вода могла стекать.

Не последнее место в причинах появления грязи занимают истирающая асфальт шипованная резина, а также противогололедные материалы, в которых присутствуют примеси песка и глины. Поэтому важно уделять особое внимание содержанию дорог в зимний период времени.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители нескольких сел и деревень в Вагайском районе не могут выбраться на «большую землю» из-за грунтовой дороги. Селяне, в числе которых и семьи с детьми, не имеют возможности даже доехать до магазина, чтобы купить продукты.

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