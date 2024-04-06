Почему в Тюмени так грязно?

Posted 6 апреля, 10:32
Published 6 апреля, 10:32
Modified 6 апреля, 10:34
Updated 6 апреля, 10:34
По мнению экспертов, в российских городах может быть чисто, при грамотном подходе.
Одним из источников грязи в городе — открытый грунт. Грязь на дорогах (особенно зимой) или пыль летом — это в основном последствия открытого грунта. Его не должно быть — следует закрывать щепой, гравием и т. д.
Для газонов можно применять метод гидропосева. Тогда почву будет покрывать плотный газон, и она не будет вымываться и оставлять грязь на дорогах. Также можно отдельно выращивать газон, а затем расстилать как рулон.
Вторая причина появления грязи — неграмотное благоустройство. В частности, неправильно расположенные пешеходные и велодорожки, в результате чего горожане, сокращая путь, протаптывают тропинки.
Третья причина — неправильно проложенные тротуары. Пешеходные дорожки должны располагаться выше газонов. Высоких бордюров также быть не должно — в противном они будут удерживать воду на тротуарах. Лучше устанавливать их вровень с дорогой. Также важна работающая система канализации, чтобы вода могла стекать.
Не последнее место в причинах появления грязи занимают истирающая асфальт шипованная резина, а также противогололедные материалы, в которых присутствуют примеси песка и глины. Поэтому важно уделять особое внимание содержанию дорог в зимний период времени.
Ранее «Наш Город» писал, что жители нескольких сел и деревень в Вагайском районе не могут выбраться на «большую землю» из-за грунтовой дороги. Селяне, в числе которых и семьи с детьми, не имеют возможности даже доехать до магазина, чтобы купить продукты.