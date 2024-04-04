Ждал такси — и вдруг ограбили. У тюменца злоумышленник украл телефон прямо из рук

Как рассказали представители ведомства, поздно вечером мужчина находился рядом со своим домом и ждал, пока подъедет заказанная машина. В этот момент к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Не дозвонившись с чужого телефона — злоумышленник попросил разрешения набрать еще раз, а после — с телефоном в руках кинулся бежать.