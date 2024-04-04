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Ждал такси — и вдруг ограбили. У тюменца злоумышленник украл телефон

Ждал такси — и вдруг ограбили. У тюменца злоумышленник украл телефон прямо из рук

4 апреля 2024, 09:15
Фото: 1MI

Ждал такси — и вдруг ограбили. У тюменца злоумышленник украл телефон

Выхватил преступник телефон у обратившегося намеренно — и даже продумал план побега. Мотив был самый что ни на есть типичный — алкоголь.

В Тюмени у молодого человека украли телефон, пока он ждал такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.

Как рассказали представители ведомства, поздно вечером мужчина находился рядом со своим домом и ждал, пока подъедет заказанная машина. В этот момент к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Не дозвонившись с чужого телефона — злоумышленник попросил разрешения набрать еще раз, а после — с телефоном в руках кинулся бежать.

Добежал он до подъезда своего дома, предварительно сдав украденное в ломбард за 3 тыс. руб.

Вычислили вора полицейские при помощи камер, как оказалось, ранее судимый задержанный решился на грабеж, так как ему не хватало денег, чтобы купить спиртное и опохмелиться.

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