Ждал такси — и вдруг ограбили. У тюменца злоумышленник украл телефон прямо из рук

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Тюмени у молодого человека украли телефон, пока он ждал такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.
Как рассказали представители ведомства, поздно вечером мужчина находился рядом со своим домом и ждал, пока подъедет заказанная машина. В этот момент к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Не дозвонившись с чужого телефона — злоумышленник попросил разрешения набрать еще раз, а после — с телефоном в руках кинулся бежать.
Добежал он до подъезда своего дома, предварительно сдав украденное в ломбард за 3 тыс. руб.
Вычислили вора полицейские при помощи камер, как оказалось, ранее судимый задержанный решился на грабеж, так как ему не хватало денег, чтобы купить спиртное и опохмелиться.