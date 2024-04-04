Выступать два дня в неделю. В Тюменский салон красоты ищут необычного специалиста

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Тюменский салон красоты ищут необычного профессионала — руководство хочет взять на работу пианиста. Выдержку из опубликованной вакансии приводит телеграм-канал «Темы Тюмени».
Как сообщают наниматели, им требуется специалист, хорошо знакомый с клавишными инструментами, знающий красивые и расслабляющие композиции и имеющий возможность выходить на смены два раза в неделю.
Обещают же работнику договор найма, свободный график, оплату за выход на смену, а также дружелюбный коллектив и комфортное место работы вместе с музыкальным инструментом.