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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Выступать два дня в неделю. В Тюменский салон красоты ищут необычного специалист

Выступать два дня в неделю. В Тюменский салон красоты ищут необычного специалиста

4 апреля 2024, 12:27

Выступать два дня в неделю. В Тюменский салон красоты ищут необычного специалист

Берут специалиста на подработку, обещают договорную заработную плату, приятное место работы и дружелюбный коллектив

В Тюменский салон красоты ищут необычного профессионала — руководство хочет взять на работу пианиста. Выдержку из опубликованной вакансии приводит телеграм-канал «Темы Тюмени».

Как сообщают наниматели, им требуется специалист, хорошо знакомый с клавишными инструментами, знающий красивые и расслабляющие композиции и имеющий возможность выходить на смены два раза в неделю.

Обещают же работнику договор найма, свободный график, оплату за выход на смену, а также дружелюбный коллектив и комфортное место работы вместе с музыкальным инструментом.

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