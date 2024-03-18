Житель Тюмени исполнит рэп про Путина в центре Москвы

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Никита исполнит песню «Человек, который изменил всё». Название подобрано неслучайно. Так губернатор Тюменской области Александр Моор охарактеризовал президента страны Владимира Путина во время одного из своих выступлений.
Белов утверждает, что видит, как жизнь меняется в стране в лучшую сторону. Идея написать композицию пришла к нему случайно.
Музыкант передает теплые слова своим землякам и благодарит за поддержку.