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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Житель Тюмени исполнит рэп про Путина в центре Москвы

Житель Тюмени исполнит рэп про Путина в центре Москвы

18 марта 2024, 15:37
Фото: 1MI
Жителя Тюмени Никиту Белова пригласили в Москву для выступления на концерте «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Мероприятие пройдет сегодня, 18 марта на Красной площади.

Никита исполнит песню «Человек, который изменил всё». Название подобрано неслучайно. Так губернатор Тюменской области Александр Моор охарактеризовал президента страны Владимира Путина во время одного из своих выступлений.

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Белов утверждает, что видит, как жизнь меняется в стране в лучшую сторону. Идея написать композицию пришла к нему случайно.

Музыкант передает теплые слова своим землякам и благодарит за поддержку.

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