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Updated Сегодня, 07:36

На шоу Андрея Малахова выступили жительницы Тюменской области

«Блестящие девчонки»: тюменки выступили с песней на шоу Малахова

1 апреля 2024, 07:34
Фото: 1MI

На шоу Андрея Малахова выступили жительницы Тюменской области

Татьяна Абрамова и Мария Баянова приехали из села Истошино Бердюжского района. Женщины исполнили песню «Калина» на шоу «Песни от всей души».

Тюменки выступили с песней «Калина» на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Выпуск вышел на телеканале «Россия 1». Также Татьяна Абрамова и Мария Баянова рассказали о жизни в Истошино и о старой церкви.

«Она стояла у нас заброшенной, это была наша боль, но потом мы всем селом решили начать ее восстанавливать. Мы просто начали собирать копейки и восстановили хотя бы крышу», — рассказали тюменки.
Видео: Шоу «Песни от всей души» / Россия 1

На шоу женщины приехали не с пустыми руками. Они подарили Андрею Малахову икону Екатерины Великомученицы, изготовленную сельской мастерицей, картину из пластилина, куклу-копилку и сыр. В свою очередь, телеведущий назвал тюменок «блестящими девчонками».

Ранее «Наш город» писал, что уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима пришла на шоу Бузовой «Это нормально?». Ситуацию девушки обсуждали известные российские блогеры.

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