«Блестящие девчонки»: тюменки выступили с песней на шоу Малахова

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Тюменки выступили с песней «Калина» на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Выпуск вышел на телеканале «Россия 1». Также Татьяна Абрамова и Мария Баянова рассказали о жизни в Истошино и о старой церкви.
«Она стояла у нас заброшенной, это была наша боль, но потом мы всем селом решили начать ее восстанавливать. Мы просто начали собирать копейки и восстановили хотя бы крышу», — рассказали тюменки.
На шоу женщины приехали не с пустыми руками. Они подарили Андрею Малахову икону Екатерины Великомученицы, изготовленную сельской мастерицей, картину из пластилина, куклу-копилку и сыр. В свою очередь, телеведущий назвал тюменок «блестящими девчонками».
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