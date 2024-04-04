Стало известно, когда закончат капремонт в тюменском «муравейнике»

Васюков уточнил, что кардинального преображения здания ждать не стоит — дом в лучшем случае обошьют или покрасят. Проект будет составлен ближе к срокам капремонта. Он будет согласовываться со всеми заинтересованными структурами, в том числе и с жильцами дома.