nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Стало известно, когда завершится капремонт в тюменском «муравейнике»

Стало известно, когда закончат капремонт в тюменском «муравейнике»

4 апреля 2024, 04:26
Фото: 1MI

Стало известно, когда завершится капремонт в тюменском «муравейнике»

Власти уже пытались отремонтировать фасад дома, но не смогли найти деньги. В этот раз работы решили разделить на три этапа.

Многоквартирный дом на Республики, известный как «муравейник», отремонтируют до 2035 года. Об этом сообщили в Фонде капремонта многоквартирных домов Тюменской области.

Работы разделят на три этапа: в 2024–2026 годах заменят лифты, в 2027–2029 годах отремонтируют подвальные помещения и фасады, в 2033–2035 годах восстановят системы теплоснабжения и электроснабжения. Власти уже пытались отремонтировать фасад дома, но им не хватило денег.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Узнать подробнее
«В 2012 году в рамках проекта „Энергоэффективный квартал“ планировалось реставрировать фасад дома. Была подготовлена вся проектная документация, но, к сожалению, не удалось найти 220 миллионов рублей из городского бюджета и эта попытка не увенчалась успехом», — рассказал гендиректор ООО «УК „Содружество-М“» Евгений Васюков «МегаТюмени».

Васюков уточнил, что кардинального преображения здания ждать не стоит — дом в лучшем случае обошьют или покрасят. Проект будет составлен ближе к срокам капремонта. Он будет согласовываться со всеми заинтересованными структурами, в том числе и с жильцами дома.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют отремонтировать ДК «Строитель» на Дзержинского. На реконструкцию здания потратят 1.9 миллиарда рублей.

Читайте также:
Второй смертельный пожар за сутки произошел в Тюменской областиНовый деловой центр построят в центре ТюмениПамятник архитектуры выставили на продажу под офисы и общепит в Тюмени
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Капремонт#Муравейник#Любовь Селезнева
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
Сегодня, 05:41
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
Платежи от 60 тысяч в месяц! Какое жилье выгоднее всего купить в Тюмени?
Вчера, 06:52
Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18
Сегодня, 01:12
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"