Стало известно, когда закончат капремонт в тюменском «муравейнике»

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Многоквартирный дом на Республики, известный как «муравейник», отремонтируют до 2035 года. Об этом сообщили в Фонде капремонта многоквартирных домов Тюменской области.
Работы разделят на три этапа: в 2024–2026 годах заменят лифты, в 2027–2029 годах отремонтируют подвальные помещения и фасады, в 2033–2035 годах восстановят системы теплоснабжения и электроснабжения. Власти уже пытались отремонтировать фасад дома, но им не хватило денег.
«В 2012 году в рамках проекта „Энергоэффективный квартал“ планировалось реставрировать фасад дома. Была подготовлена вся проектная документация, но, к сожалению, не удалось найти 220 миллионов рублей из городского бюджета и эта попытка не увенчалась успехом», — рассказал гендиректор ООО «УК „Содружество-М“» Евгений Васюков «МегаТюмени».
Васюков уточнил, что кардинального преображения здания ждать не стоит — дом в лучшем случае обошьют или покрасят. Проект будет составлен ближе к срокам капремонта. Он будет согласовываться со всеми заинтересованными структурами, в том числе и с жильцами дома.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют отремонтировать ДК «Строитель» на Дзержинского. На реконструкцию здания потратят 1.9 миллиарда рублей.