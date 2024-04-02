С тюменскими призывниками от 27 до 30 лет будут проводить психологическую работу.

В ходе весеннего призыва в этом году будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменение возрастных критериев объясняется изменением, внесенным в закон «О воинской обязанности и военной службе». При том военный комиссар Тюменской области подчеркнул, что с призывниками в возрасте от 27 до 30 лет нужно будет провести психологическую работу.