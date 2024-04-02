С тюменскими призывниками от 27 до 30 лет будут проводить психологическую работу.

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В ходе весеннего призыва в этом году будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменение возрастных критериев объясняется изменением, внесенным в закон «О воинской обязанности и военной службе». При том военный комиссар Тюменской области подчеркнул, что с призывниками в возрасте от 27 до 30 лет нужно будет провести психологическую работу.
«У нас нет цели „загрести“ на службу. У нас достаточное количество граждан, которые желают служить в армии именно по призыву. Мы будем в каждом конкретном случае походить избирательно. Для граждан от 27 до 30 лет нужно еще поработать с их психологией. Кто-то не настраивался служить, кто-то, наоборот хотел», — рассказал Чирков.
Сейчас точную численность граждан в возрасте от 27 до 30 лет, которые будут призваны на службу, назвать нельзя, так как военная кампания началась недавно. Но результаты будут известные после ее завершения.
Также военный комиссар подчеркнул, что военнослужащие всех возрастов, призванные в ходе предстоящей военной кампании, не будут привлекаться к участию в СВО.
«Для участия в специальной военной операции направляются только служащие по контракту и добровольцы», — отметил Чирков.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на службу будут призываться и мигранты, получившие российское гражданство.