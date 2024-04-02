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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

С тюменскими призывниками от 27 до 30 лет будут проводить психологическую работу.

С тюменскими призывниками от 27 до 30 лет будут проводить психологическую работу

2 апреля 2024, 07:32
Фото: nashgorod.ru
С тюменскими призывниками от 27 до 30 лет будут проводить психологическую работу.

С тюменскими призывниками от 27 до 30 лет будут проводить психологическую работу

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков обозначил, что призывникам в возрасте от 27 до 30 лет может понадобиться психологическая помощь для адаптации. Он подчеркнул, что некоторые из них не готовы или не планировали идти в армию.
Сюжет
Закон

В ходе весеннего призыва в этом году будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменение возрастных критериев объясняется изменением, внесенным в закон «О воинской обязанности и военной службе». При том военный комиссар Тюменской области подчеркнул, что с призывниками в возрасте от 27 до 30 лет нужно будет провести психологическую работу.

«У нас нет цели „загрести“ на службу. У нас достаточное количество граждан, которые желают служить в армии именно по призыву. Мы будем в каждом конкретном случае походить избирательно. Для граждан от 27 до 30 лет нужно еще поработать с их психологией. Кто-то не настраивался служить, кто-то, наоборот хотел», — рассказал Чирков.
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Сейчас точную численность граждан в возрасте от 27 до 30 лет, которые будут призваны на службу, назвать нельзя, так как военная кампания началась недавно. Но результаты будут известные после ее завершения.

Также военный комиссар подчеркнул, что военнослужащие всех возрастов, призванные в ходе предстоящей военной кампании, не будут привлекаться к участию в СВО.

«Для участия в специальной военной операции направляются только служащие по контракту и добровольцы», — отметил Чирков.

Всего на службу в рамках весеннего призыва планируется направить более 1800 призывников.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на службу будут призываться и мигранты, получившие российское гражданство.

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