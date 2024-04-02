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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Бьют окна, ломают двери. Тюменцы пожаловались на группу агрессивных подростков

Бьют окна, ломают двери. Тюменцы пожаловались на группу агрессивных подростков

2 апреля 2024, 09:52
Фото: Источник: «ЧП Тюмень»

Бьют окна, ломают двери. Тюменцы пожаловались на группу агрессивных подростков

О появившейся в одном из районов города «банде» в один из городских пабликов сообщил местный житель. По его словам, несовершеннолетние хулиганы терроризируют всю округу.

В Тюмени местные жители сообщают о новой банде малолетних хулиганов. О собирающейся группе агрессивных молодых людей в паблик «ЧС Тюмень» сообщил житель дома по улице Московский тракт.

По словам озабоченного жильца, банда постоянно терроризирует округу. Собираясь по ночам, хулиганы бьют камнями окна, пинают и ломают двери подъездов, агрессивно кричат, мешая спать, а также пристают к прохожим.

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, заявление в полицию поступало. По данному факту проводится проверка, в результате который будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Наш город» рассказывал об еще одной банде малолетних преступников, орудующих в Тюменских ТРЦ, воруя из магазинов и мешая посетителям.

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