Бьют окна, ломают двери. Тюменцы пожаловались на группу агрессивных подростков

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Тюмени местные жители сообщают о новой банде малолетних хулиганов. О собирающейся группе агрессивных молодых людей в паблик «ЧС Тюмень» сообщил житель дома по улице Московский тракт.
По словам озабоченного жильца, банда постоянно терроризирует округу. Собираясь по ночам, хулиганы бьют камнями окна, пинают и ломают двери подъездов, агрессивно кричат, мешая спать, а также пристают к прохожим.
Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, заявление в полицию поступало. По данному факту проводится проверка, в результате который будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Наш город» рассказывал об еще одной банде малолетних преступников, орудующих в Тюменских ТРЦ, воруя из магазинов и мешая посетителям.