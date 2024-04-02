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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Администрация Тюмени раскрыла, сколько заработала на платных парковках

Администрация Тюмени раскрыла, сколько заработала на платных парковках

2 апреля 2024, 08:03
Фото: 1MI
За период с начала января по конец марта мэрия успела выполнить 27,4% от годового плана. Прошлогодний план был перевыполнен на 136%.

С начала года администрация Тюмени заработала на платных парковках 24.7 миллиона рублей, что на 8.1 миллиона больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник рассказал РБК Тюмень.

Он отметил, что за весь 2024 год мэрия планирует заработать 90.2 миллиона, то есть на данный момент годовой план выполнен на 27,4%. Сейчас стоимость места на платной парковке составляет от 25 до 35 рублей за час в зависимости от локации.

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За прошлый год администрация заработала на платных парковках 86.9 миллиона рублей, перевыполнив план на 136%. Изначально власти рассчитывали заработать 63.5 миллиона.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский подрядчик «Мостострой-11» за год увеличил свою прибыль на 1.6 миллиарда рублей. Компания занимается ремонтом и строительством мостов, дорог, зданий и других объектов.

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