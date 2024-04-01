Тюменец лишился почти двухсот тысяч после свидания в аквапарке

После общения молодой человек пригласил свою возлюбленную в аквапарк. Там после распития спиртного между парой возник конфликт, который девушка не стерпела. Когда кавалер уснул — она украла у него деньги. Сначала перевела себе деньги со счета пострадавшего, а после купила на его средства билеты до Нижнего Тагила. Общая сумма ущерба составила 165 тыс. руб.



