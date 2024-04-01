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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Тюменец лишился почти двухсот тысяч после свидания в аквапарке

Тюменец лишился почти двухсот тысяч после свидания в аквапарке

1 апреля 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney

Тюменец лишился почти двухсот тысяч после свидания в аквапарке

Причиной стала любовная ссора.

В Тюмени молодой человек потерял почти 200 тыс. руб. из-за неудачного свидания. Об этом сообщает интернет-портал TMN.NEWS. Обвиняемой оказалась спутница потерпевшего.

По версии следствия, с девушкой молодой человек познакомился на сайте знакомств и через переписку предложил приехать из Нижнего Тагила к нему в Тюмень. Приехала девушка с двумя своими детьми, а остановилась пара в снятой заранее парнем квартиры.

После общения молодой человек пригласил свою возлюбленную в аквапарк. Там после распития спиртного между парой возник конфликт, который девушка не стерпела. Когда кавалер уснул — она украла у него деньги. Сначала перевела себе деньги со счета пострадавшего, а после купила на его средства билеты до Нижнего Тагила. Общая сумма ущерба составила 165 тыс. руб.

Суд приговорил злоумышленницу к 1 году условно и обязал выплатить пострадавшему украденную сумму в полном объеме.

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