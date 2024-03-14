Оговорили и растоптали: в Тюмени признали невиновной мертвую чиновницу

Вскоре второй фигурант дела, Андрей Богомолов неожиданно признался, что оговорил свою бывшую сотрудницу и попросил прощения. По его словам Митриковская не виновата. Руководитель объяснил, что и сам денег не брал. Ввиду заявлений в свой адрес, он просто побоялся за своего маленького ребенка.