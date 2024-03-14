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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Тюмени суд оправдал мертвую чиновницу, которую оговорил коллега

Оговорили и растоптали: в Тюмени признали невиновной мертвую чиновницу

14 марта 2024, 11:25
Фото: 1MI

В Тюмени суд оправдал мертвую чиновницу, которую оговорил коллега

В Тюмени вынесли оправдательный вердикт в отношении Натальи Митриковской. Сотрудницу администрации Тюменского района три года назад признали виновной в мошенничестве.
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Тогда сообщалось, что Наталья якобы со своим бывшим руководителем Андреем Богомоловым обманным способом похитила 25 тысяч рублей из бюджета Переваловского муниципального образования. Обвиняемая утверждала, что дело против нее сфальсифицировано, однако тогда существенной доказательной базы о невиновности чиновницы не было. Тюменка не выдержала эмоциональных потрясений. Мертвую ее обнаружили утром.

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Вскоре второй фигурант дела, Андрей Богомолов неожиданно признался, что оговорил свою бывшую сотрудницу и попросил прощения. По его словам Митриковская не виновата. Руководитель объяснил, что и сам денег не брал. Ввиду заявлений в свой адрес, он просто побоялся за своего маленького ребенка.

Сегодня, 13 марта Андрея Богомолова тоже оправдали. Как сообщает URА.RU, если бы не родственники Натальи Митриковской, мужчина так и остался бы виновным.

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