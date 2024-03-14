Оговорили и растоптали: в Тюмени признали невиновной мертвую чиновницу

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Тогда сообщалось, что Наталья якобы со своим бывшим руководителем Андреем Богомоловым обманным способом похитила 25 тысяч рублей из бюджета Переваловского муниципального образования. Обвиняемая утверждала, что дело против нее сфальсифицировано, однако тогда существенной доказательной базы о невиновности чиновницы не было. Тюменка не выдержала эмоциональных потрясений. Мертвую ее обнаружили утром.
Вскоре второй фигурант дела, Андрей Богомолов неожиданно признался, что оговорил свою бывшую сотрудницу и попросил прощения. По его словам Митриковская не виновата. Руководитель объяснил, что и сам денег не брал. Ввиду заявлений в свой адрес, он просто побоялся за своего маленького ребенка.
Сегодня, 13 марта Андрея Богомолова тоже оправдали. Как сообщает URА.RU, если бы не родственники Натальи Митриковской, мужчина так и остался бы виновным.