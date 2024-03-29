Еще больше линейных объектов войдут в летнюю ремонтную кампанию УСТЭК

Одним из первых в ремонтной кампании УСТЭК 2024 года станет участок по улице Загородной. Работы по замене 355 м. тепловой сети и 45 м. сети горячего водоснабжения начнутся с середины мая, в этот же период планируется капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Максима Горького. В начале июня начнутся работы по ремонту самого протяженного объекта 2024 года в районе улиц Рижская — Севастопольская — Пермякова, там заменят 785 м. трубопровода. Для минимизации неудобства для жителей, работы по замене участков трубопроводов специалисты стараются проводить одновременно с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.