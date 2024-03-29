Еще больше линейных объектов войдут в летнюю ремонтную кампанию УСТЭК

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
От качества проведенной работы зависит насколько комфортно для горожан пройдет очередной отопительный сезон. Из года в год ремонтная компания УСТЭК становится все масштабнее, затрагивая и замену сетей, и строительство новых объектов теплоснабжения.
Летом 2024 года за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, капитально отремонтируют 15 линейных объектов в границах улиц Рижская — Пермякова — Севастопольская; Геологоразведчиков — Пермякова — Тульская; на улице Холодильная и во дворах домов № 5, 7 по ул. Моторостроителей. Одновременно с ремонтами будет выполнена реконструкция 10 линейных объектов тепловых сетей. Наиболее значимые объекты — это магистрали по ул. Самарцева протяженностью 682 м. и по ул. Мельникайте протяженностью 380 м. В общей сложности на 25 участках будет заменено 7,09 км тепловых сетей.
Одним из первых в ремонтной кампании УСТЭК 2024 года станет участок по улице Загородной. Работы по замене 355 м. тепловой сети и 45 м. сети горячего водоснабжения начнутся с середины мая, в этот же период планируется капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Максима Горького. В начале июня начнутся работы по ремонту самого протяженного объекта 2024 года в районе улиц Рижская — Севастопольская — Пермякова, там заменят 785 м. трубопровода. Для минимизации неудобства для жителей, работы по замене участков трубопроводов специалисты стараются проводить одновременно с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.
В предшествующие летние ремонтные кампании УСТЭК были капитально отремонтированы и реконструированы более 98 км. тепловых сетей города, возведены 3 новые блочно-модульные котельные установки и еще 6 реконструированы, построена 1 подкачивающая насосная станция и 1 реконструирована. Для планомерного улучшения состояния городской системы теплоснабжения УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, платы за подключение и прочих источников финансирования.