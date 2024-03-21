101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Стать участником акции очень просто, достаточно выполнить несколько условий:
— оплатить все начисления по услугам до 30.04.2024, в том числе авансовый платеж за апрель;
— не иметь задолженности перед АО «УСТЭК» по оплате коммунальных услуг и неоплаченные пени по исполнительным документам о взыскании задолженности.
Выполнив эти условия, потребитель автоматически становится участником акции. По всем участникам акции будет подготовлен реестр единых лицевых счетов, формирование которого происходит в автоматизированном программном комплексе.
«Мы впервые проводим такую акцию и надеемся, что она станет доброй традицией нашей компании. Мы хотим, чтобы каждый наш потребитель встретил весну легко, без груза накопленных долгов и даем возможность всем принять участие в розыгрыше. Победители акции получат 100 денежных призов в виде зачисления на лицевые счета номиналом от 1000 до 2000 рублей по услуге „Центральное отопление“, тем самым смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Одному счастливчику достанется главный приз — смартфон», — отметила директор по сбытовой деятельности Екатерина Веретенникова.
Розыгрыш среди участников пройдет 22 мая в режиме онлайн-трансляции в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте https://vk.com/ao_ustek и на сайте https://ao-ustek.ru с помощью генератора случайных чисел, после чего будут официально объявлены победители. Информация о точном времени проведения розыгрыша будет сообщена дополнительно. Подписывайтесь на https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. С подробностями акции можно ознакомиться в Правилах проведения акции «Весенняя акция УСТЭК».
Узнать, имеется ли у вас задолженность за теплоснабжение и произвести оплату счета можно уже сейчас с помощью:
— Личный кабинет ТРИЦ — lk@itpc.ru
— В офисе или на сайте УСТЭК — Оплата коммунальных услуг
— Мобильное приложение ТРИЦ
— Мобильное приложение Сбербанк онлайн
— Личный кабинет Сбербанк онлайн
— Мобильные сервисы банков