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101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

21 марта 2024, 10:27
Фото: УСТЭК
С 1 по 30 апреля УСТЭК впервые проведет розыгрыш полезных подарков среди потребителей тепловой энергии — физических лиц (собственников/нанимателей жилых помещений, жилых домов), заключивших прямые договоры с АО «УСТЭК».

Стать участником акции очень просто, достаточно выполнить несколько условий:

— оплатить все начисления по услугам до 30.04.2024, в том числе авансовый платеж за апрель;

— не иметь задолженности перед АО «УСТЭК» по оплате коммунальных услуг и неоплаченные пени по исполнительным документам о взыскании задолженности.

Выполнив эти условия, потребитель автоматически становится участником акции. По всем участникам акции будет подготовлен реестр единых лицевых счетов, формирование которого происходит в автоматизированном программном комплексе.

«Мы впервые проводим такую акцию и надеемся, что она станет доброй традицией нашей компании. Мы хотим, чтобы каждый наш потребитель встретил весну легко, без груза накопленных долгов и даем возможность всем принять участие в розыгрыше. Победители акции получат 100 денежных призов в виде зачисления на лицевые счета номиналом от 1000 до 2000 рублей по услуге „Центральное отопление“, тем самым смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Одному счастливчику достанется главный приз — смартфон», — отметила директор по сбытовой деятельности Екатерина Веретенникова.

Розыгрыш среди участников пройдет 22 мая в режиме онлайн-трансляции в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте https://vk.com/ao_ustek и на сайте https://ao-ustek.ru с помощью генератора случайных чисел, после чего будут официально объявлены победители. Информация о точном времени проведения розыгрыша будет сообщена дополнительно. Подписывайтесь на https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. С подробностями акции можно ознакомиться в Правилах проведения акции «Весенняя акция УСТЭК».

Узнать, имеется ли у вас задолженность за теплоснабжение и произвести оплату счета можно уже сейчас с помощью:

— Личный кабинет ТРИЦ — lk@itpc.ru

— В офисе или на сайте УСТЭК — Оплата коммунальных услуг

— Мобильное приложение ТРИЦ

— Мобильное приложение Сбербанк онлайн

— Личный кабинет Сбербанк онлайн

— Мобильные сервисы банков

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