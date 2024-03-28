Палаты для VIP-пациентов отремонтируют в тюменской больнице

В документации указано, что подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы двух малых палат в отделении Урологии №1 и №2. В техзадании указано, что необходимо отремонтировать стены, пол, обновить инженерные коммуникации, установить сплит-систему, заменить радиаторы отопления и т. д.