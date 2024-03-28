Палаты для VIP-пациентов отремонтируют в тюменской больнице

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В документации указано, что подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы двух малых палат в отделении Урологии №1 и №2. В техзадании указано, что необходимо отремонтировать стены, пол, обновить инженерные коммуникации, установить сплит-систему, заменить радиаторы отопления и т. д.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 3 апреля 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области ищут подрядчика, который займется завершением работ по строительству школы в деревне Большой Краснояр Ярковского района. На эти цели из бюджета выделено более 300 миллионов рублей.