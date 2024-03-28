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В Тюмени в МСЧ «Нефтяник» сделают ремонт в палатах для богатых

Палаты для VIP-пациентов отремонтируют в тюменской больнице

28 марта 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Тюмени в МСЧ «Нефтяник» сделают ремонт в палатах для богатых

В тюменской МСЧ «Нефтяник» потратят на ремонт двух VIP-палат повышенной комфортности 3 миллиона 177 тысяч рублей. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупки.

В документации указано, что подрядной организации предстоит выполнить ремонтные работы двух малых палат в отделении Урологии №1 и №2. В техзадании указано, что необходимо отремонтировать стены, пол, обновить инженерные коммуникации, установить сплит-систему, заменить радиаторы отопления и т. д.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 3 апреля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области ищут подрядчика, который займется завершением работ по строительству школы в деревне Большой Краснояр Ярковского района. На эти цели из бюджета выделено более 300 миллионов рублей.

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