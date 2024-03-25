СУЭНКО в десятый раз поддерживает чемпионат «Профессионалы»

На мероприятии СУЭНКО выступит не только в качестве генерального партнера, но также предоставит экспертную поддержку в профессиональных компетенциях «Сантехника и отопление» и «Электромонтаж». В этом году профильные площадки организованы в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме. За звание чемпионов поборются более 500 конкурсантов: студенты колледжей и техникумов и юниоры — школьники от 14 лет, которых будут оценивать 600 экспертов.