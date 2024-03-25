СУЭНКО в десятый раз поддерживает чемпионат «Профессионалы»

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На мероприятии СУЭНКО выступит не только в качестве генерального партнера, но также предоставит экспертную поддержку в профессиональных компетенциях «Сантехника и отопление» и «Электромонтаж». В этом году профильные площадки организованы в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме. За звание чемпионов поборются более 500 конкурсантов: студенты колледжей и техникумов и юниоры — школьники от 14 лет, которых будут оценивать 600 экспертов.
Представители компании будут внимательно следить за ходом чемпионата и в конце наградят победителей бессрочными сертификатами на трудоустройство.
«Любая энергокомпания держится на людях рабочих профессий — это наш основной капитал в электросетевом и коммунальном комплексе, поэтому СУЭНКО поддерживала, поддерживает и будет поддерживать чемпионат „Профессионалы“, — рассказал главный инженер АО „СУЭНКО“ Юрий Тышук.
Каждый год в СУЭНКО приходят работать выпускники вузов и профессионально-технических учебных заведений Тюменской и Курганской областей. Чемпионат продлится 7 дней. Итоги в Тюменской области подведут 31 марта.