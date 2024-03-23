В связи с терактом в Подмосковье в «Рощино» усилили меры безопасности

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщает пресс-служба «Рощино».
По данным онлайн-табло аэропорта, все авиарейсы выполняются в соответствии с расписанием — задержек вылетов и прилетов нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отменены 23 и 24 марта все культурные, спортивные массовые мероприятия. На дистанционное обучение переведены студенты Тюменского госуниверситета.