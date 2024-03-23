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В тюменском «Рощино» усилены меры безопасности в связи с терактом в Подмосковье

В связи с терактом в Подмосковье в «Рощино» усилили меры безопасности

23 марта 2024, 05:24
Фото: 1MI

В тюменском «Рощино» усилены меры безопасности в связи с терактом в Подмосковье

В тюменском аэропорту «Рощино» введен максимальный уровень безопасности в связи с произошедшим накануне терактом в Подмосковье. Пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт заранее.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщает пресс-служба «Рощино».

По данным онлайн-табло аэропорта, все авиарейсы выполняются в соответствии с расписанием — задержек вылетов и прилетов нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отменены 23 и 24 марта все культурные, спортивные массовые мероприятия. На дистанционное обучение переведены студенты Тюменского госуниверситета.

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