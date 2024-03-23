В связи с терактом в Подмосковье тюменский вуз перевел студентов на дистант

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 22 марта, в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» неизвестные открыли огонь по мирным людям. Погибли более 60 человек, более 100 с травмами были доставлены в больницы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».