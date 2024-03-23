В связи с терактом в Подмосковье тюменский вуз перевел студентов на дистант

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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«После теракта в „Крокус Сити Холл“ Минобрнауки РФ рекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на дистант», — пояснили в инфоцентре.
Информации о переводе студентов Тюменского индустриального университета, Медицинской академии и других вузов, а также ссузов нет. Что касается школ, то у детей начались весенние каникулы.
По информации департамента культуры Тюменской области, 23 и 24 марта отменяются все культурные мероприятия на территории региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 22 марта, в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» неизвестные открыли огонь по мирным людям. Погибли более 60 человек, более 100 с травмами были доставлены в больницы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».