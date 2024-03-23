nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В ТюмГУ перевели студентов на дистант в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

В связи с терактом в Подмосковье тюменский вуз перевел студентов на дистант

23 марта 2024, 05:03
Фото: 2 ГИС

В ТюмГУ перевели студентов на дистант в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Студенты Тюменского государственного университета переведены на дистанционное обучение 23 марта. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«После теракта в „Крокус Сити Холл“ Минобрнауки РФ рекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на дистант», — пояснили в инфоцентре.

Информации о переводе студентов Тюменского индустриального университета, Медицинской академии и других вузов, а также ссузов нет. Что касается школ, то у детей начались весенние каникулы.

По информации департамента культуры Тюменской области, 23 и 24 марта отменяются все культурные мероприятия на территории региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 22 марта, в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» неизвестные открыли огонь по мирным людям. Погибли более 60 человек, более 100 с травмами были доставлены в больницы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:
Чемпионат России по биатлону отменен в Тюменской области в связи с терактомТеракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часуВизжали от восторга и не выпускали телефон: звезда «Слово пацана» приехал в Тюмень
#Общество#Валентина Бурнашева#Студенты#Новости тюмени#Теракт#Мероприятия
Секс-столица России: почему в Тюмени проститутки работают открыто?
Вчера, 07:30
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
Вчера, 06:25
В Тюмени построят подземное бомбоубежище
Вчера, 11:08
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
Вчера, 08:52
Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
Вчера, 09:41
Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец
Вчера, 11:27
"