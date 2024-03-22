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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:28

Актёр Лев Зулькарнаев приехал в родной город

Визжали от восторга и не выпускали телефон: звезда «Слово пацана» приехал в Тюмень

22 марта 2024, 15:26
Фото: 1MI

Актёр Лев Зулькарнаев приехал в родной город

Звезда сериала «Слово пацана» (18+) Лев Зулькарнаев приехал в Тюмень. Актёр посетил родную школу № 70 и пообщался с учениками. Фанатки визжали от восторга и не выпускали из рук телефон, желая сделать побольше снимков.

В конце встречи исполнитель роли Зимы посоветовал ребятам хорошо учиться, как и он сам.

Всего в образовательном учреждении Зулькарнаеву удалось пробыть не больше часа. С классным руководителем встретиться не получилось. Другие обстоятельства приезда Льва в Тюмень неизвестны.

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Напомним, что Лев Зулькарнаев родился и вырос в Тюмени. В этом городе он начал свою актерскую карьеру, выступая на сцене Тюменского драматического театра. В настоящее актер активно снимается в кино. Ранее в интервью он рассказывал о своем детстве.

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