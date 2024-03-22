Визжали от восторга и не выпускали телефон: звезда «Слово пацана» приехал в Тюмень

Напомним, что Лев Зулькарнаев родился и вырос в Тюмени. В этом городе он начал свою актерскую карьеру, выступая на сцене Тюменского драматического театра. В настоящее актер активно снимается в кино. Ранее в интервью он рассказывал о своем детстве.