Визжали от восторга и не выпускали телефон: звезда «Слово пацана» приехал в Тюмень

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В конце встречи исполнитель роли Зимы посоветовал ребятам хорошо учиться, как и он сам.
Всего в образовательном учреждении Зулькарнаеву удалось пробыть не больше часа. С классным руководителем встретиться не получилось. Другие обстоятельства приезда Льва в Тюмень неизвестны.
Напомним, что Лев Зулькарнаев родился и вырос в Тюмени. В этом городе он начал свою актерскую карьеру, выступая на сцене Тюменского драматического театра. В настоящее актер активно снимается в кино. Ранее в интервью он рассказывал о своем детстве.