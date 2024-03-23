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Траурным днем станет воскресенье, 24 марта.

Президент объявил общенациональный траур после теракта в Подмосковье

23 марта 2024, 12:50
Фото: 1MI
Траурным днем станет воскресенье, 24 марта.
Президент России Владимир Путин объявил общенациональный траур в связи с трагическим событиями в Подмосковье. Также глава государства обещал наказать всех виновных в организации и исполнении теракта.
Сюжет
Путин

В ходе своего выступления президент страны Владимир Путин объявил день общенационального траура в воскресенье, 24 марта.

Также он добавил, что в регионах страны введены «дополнительные меры антитеррористического характера». И процитировал слова главы ФСБ о задержании четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле».

«Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в „Крокусе“, совершить новые преступления. (…) РФ установит и покарает каждого, кто готовил теракт», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

Также президент добавил, что со стороны Украины для отхода террористов было подготовлено «окно».

Траурным днем станет воскресенье, 24 марта.
Видео: 1MI
«Спецслужбы России работают над выявлением пособников террористов, заявил Путин. Следствие сделает все, чтобы установить все детали теракта», — добавил президент.

Напомним, в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холл» в Москве ворвались неизвестные и стали расстреливать людей, а затем подожгли здание. По официальным данным СКР погибли 93 человека, однако главред RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели 143 посетителей «Крокуса».

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