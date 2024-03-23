Президент объявил общенациональный траур после теракта в Подмосковье

Напомним, в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холл» в Москве ворвались неизвестные и стали расстреливать людей, а затем подожгли здание. По официальным данным СКР погибли 93 человека, однако главред RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели 143 посетителей «Крокуса».