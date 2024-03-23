Президент объявил общенациональный траур после теракта в Подмосковье

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В ходе своего выступления президент страны Владимир Путин объявил день общенационального траура в воскресенье, 24 марта.
Также он добавил, что в регионах страны введены «дополнительные меры антитеррористического характера». И процитировал слова главы ФСБ о задержании четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле».
«Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в „Крокусе“, совершить новые преступления. (…) РФ установит и покарает каждого, кто готовил теракт», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
Также президент добавил, что со стороны Украины для отхода террористов было подготовлено «окно».
«Спецслужбы России работают над выявлением пособников террористов, заявил Путин. Следствие сделает все, чтобы установить все детали теракта», — добавил президент.
Напомним, в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холл» в Москве ворвались неизвестные и стали расстреливать людей, а затем подожгли здание. По официальным данным СКР погибли 93 человека, однако главред RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели 143 посетителей «Крокуса».