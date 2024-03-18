Незаменимый корень: врач рассказала о полезных свойствах имбиря

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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В период заболеваний и простуд, спрос на имбирь резко возрастает. Но чем же имбирь так полезен и с каких пор он перестал быть диковинкой?
Имбирь (Zingiber officinale) имеет древнюю историю использования, насчитывающую несколько тысяч лет. Его древнейшие упоминания встречаются в китайских летописях и индийской аюрведической медицине. Имбирь предпочитает влажную и теплую погоду, его произрастание требует умеренного климата.
Изначально имбирь произрастал в Индии. После он начал активно распространяться по всему миру благодаря торговым связям и колонизации. Так, он был привезен в Тропическую Африку, Южную и Центральную Америку, а также на Карибские острова. Сегодня имбирь выращивается и используется повсеместно благодаря своим восхитительным вкусам и многочисленным целебным свойствам.
Имбирь содержит множество биологически активных веществ, в том числе гингеролы, шогаолы, флавоноиды, витамины (пиридоксин, рибофлавин), минералы (магний, калий) и другие полезные элементы.
Имбирь обладает сильным противовоспалительным действием благодаря содержанию гингеролов. Он часто используется для облегчения боли и воспаления, также имеет применение при заболеваниях суставов и мышц.
Богатство имбиря антиоксидантами помогает защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов, что способствует замедлению процессов старения и снижает риск развития различных заболеваний, включая онкологические. Антибактериальные свойства имбиря помогут сделать вашу улыбку ярче. Активные компоненты предотвращают рост бактерий в полости рта.
Имбирь стимулирует пищеварение, помогая организму усваивать питательные вещества, а также облегчая усвоение тяжелой пищи и предотвращая вздутие живота.
Продукт долгое время использовался для уменьшения тошноты и рвоты, в том числе после операций.
Корень обладает мочегонными свойствами, помогая организму избавляться от лишней жидкости и токсинов через почки.
Имбирь можно употреблять в различных формах: в свежем виде, сушеном, порошке, экстракте, в чае, а также как добавку к блюдам. Он отлично сочетается с чаем, мясными и рыбными блюдами, выпечкой, десертами и коктейлями.
Не рекомендуется потреблять большие количества имбиря людям, страдающим язвой желудка, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ. Также следует быть осторожным с использованием имбиря при беременности, важно проконсультироваться с врачом перед его употреблением.
На правильном употреблении имбиря настаивает и врач-терапевт Татьяна Крепс. Специалист заявляет, что можно пить чай с имбирем. Напиток помогает облегчить некоторые симптомы простуды, а также улучшить общее самочувствие. Однако стоит отметить, что прием должен быть умеренным,
«Я полагаю, что использование имбиря при остром респираторном вирусном инфекции (ОРВИ) может иметь свои преимущества. Имбирь обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые могут укрепить иммунную систему в борьбе с вирусами. Кроме того, имбирь известен своей способностью облегчать симптомы простуды, такие как кашель, боль в горле и заложенность носа. Настаивать и утверждать, употреблять его в пищу или нет я не могу, поскольку человек это решает сам», — отметила доктор.
В заключение, можно сказать, что имбирь — это не только уникальный пряный продукт, но и ценный природный источник множества полезных свойств. Его использование в кулинарии и медицине делает его ценным компонентом. С учетом полезных свойств имбиря, он заслуженно занимает свое почетное место в рационе многих людей, которые ценят свое здоровье.