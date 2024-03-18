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Published Сегодня, 09:17

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Как растет имбирь и можно ли применять его при простуде

Незаменимый корень: врач рассказала о полезных свойствах имбиря

18 марта 2024, 09:17
Фото: freepik.com

Как растет имбирь и можно ли применять его при простуде

Имбирь — ароматный корневой суперфуд с уникальным вкусом. Этот пряный корень славится своими многочисленными полезными свойствами, которые делают его неотъемлемой частью разнообразных культур и кухонь по всему миру.

В период заболеваний и простуд, спрос на имбирь резко возрастает. Но чем же имбирь так полезен и с каких пор он перестал быть диковинкой?

История имбиря

Имбирь (Zingiber officinale) имеет древнюю историю использования, насчитывающую несколько тысяч лет. Его древнейшие упоминания встречаются в китайских летописях и индийской аюрведической медицине. Имбирь предпочитает влажную и теплую погоду, его произрастание требует умеренного климата.

Изначально имбирь произрастал в Индии. После он начал активно распространяться по всему миру благодаря торговым связям и колонизации. Так, он был привезен в Тропическую Африку, Южную и Центральную Америку, а также на Карибские острова. Сегодня имбирь выращивается и используется повсеместно благодаря своим восхитительным вкусам и многочисленным целебным свойствам.

Состав

Имбирь содержит множество биологически активных веществ, в том числе гингеролы, шогаолы, флавоноиды, витамины (пиридоксин, рибофлавин), минералы (магний, калий) и другие полезные элементы.

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Топ-5 полезных свойств

1. Противовоспалительные свойства

Имбирь обладает сильным противовоспалительным действием благодаря содержанию гингеролов. Он часто используется для облегчения боли и воспаления, также имеет применение при заболеваниях суставов и мышц.

2. Антиоксидантные свойства

Богатство имбиря антиоксидантами помогает защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов, что способствует замедлению процессов старения и снижает риск развития различных заболеваний, включая онкологические. Антибактериальные свойства имбиря помогут сделать вашу улыбку ярче. Активные компоненты предотвращают рост бактерий в полости рта.

3. Пищеварительные свойства

Имбирь стимулирует пищеварение, помогая организму усваивать питательные вещества, а также облегчая усвоение тяжелой пищи и предотвращая вздутие живота.

4. Противорвотные свойства

Продукт долгое время использовался для уменьшения тошноты и рвоты, в том числе после операций.

5. Мочегонные свойства

Корень обладает мочегонными свойствами, помогая организму избавляться от лишней жидкости и токсинов через почки.

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Способы использования и ограничения

Имбирь можно употреблять в различных формах: в свежем виде, сушеном, порошке, экстракте, в чае, а также как добавку к блюдам. Он отлично сочетается с чаем, мясными и рыбными блюдами, выпечкой, десертами и коктейлями.

Не рекомендуется потреблять большие количества имбиря людям, страдающим язвой желудка, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ. Также следует быть осторожным с использованием имбиря при беременности, важно проконсультироваться с врачом перед его употреблением.

Мнение эксперта

На правильном употреблении имбиря настаивает и врач-терапевт Татьяна Крепс. Специалист заявляет, что можно пить чай с имбирем. Напиток помогает облегчить некоторые симптомы простуды, а также улучшить общее самочувствие. Однако стоит отметить, что прием должен быть умеренным,

«Я полагаю, что использование имбиря при остром респираторном вирусном инфекции (ОРВИ) может иметь свои преимущества. Имбирь обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые могут укрепить иммунную систему в борьбе с вирусами. Кроме того, имбирь известен своей способностью облегчать симптомы простуды, такие как кашель, боль в горле и заложенность носа. Настаивать и утверждать, употреблять его в пищу или нет я не могу, поскольку человек это решает сам», — отметила доктор.

В заключение, можно сказать, что имбирь — это не только уникальный пряный продукт, но и ценный природный источник множества полезных свойств. Его использование в кулинарии и медицине делает его ценным компонентом. С учетом полезных свойств имбиря, он заслуженно занимает свое почетное место в рационе многих людей, которые ценят свое здоровье.

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