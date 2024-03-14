В Тюмени сегодня потеплеет до 0

На юге Тюменской области в четверг, 14 марта, существенно потеплеет. В дневные часы воздух прогреется до 0…-5, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -5…-10. День пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 5.10 м/с, в утренние часы вероятна изморозь.

В Тюмени 14 марта ожидается снег, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -8….-1 в темное время суток ожидается до -2…-3. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:55 закат в 18:38 продолжительность дня 11 часов 43 минуты. В Тобольске 14 марта синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 3 м/с. Утром и днем -9…-5, в темное время суток температура воздуха составит -10….-8. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:45, закат в 18:26 продолжительность дня 11 часов 41 минута. Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ Узнать подробнее В Ялуторовске 14 марта ожидается небольшой снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -10…-4, в темное время суток ожидается до -4. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:52, закат в 18:35 продолжительность дня 11 часов 43 минуты. В Заводоуковске 14 марта ожидается небольшой снег, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10…-2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -4….-3. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:51, закат в 18:34 продолжительность дня 11 часов 43 минуты. В Ишиме 14 марта ожидаются осадки в виде снега, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-4, в темное время суток температура воздуха составит -6…-5. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 18:22 продолжительность дня 11 часов 43 минуты. Читайте также: В Тюменской области резко снизилась стоимость аренды квартир Где и как купить идеальный гараж: важные советы для автовладельцев В Тобольске простятся с 28-летним участником СВО, павшим на Украине