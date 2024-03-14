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В Тюмени сегодня потеплеет до 0

В Тюмени сегодня потеплеет до 0

14 марта 2024, 01:14
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг, 14 марта, существенно потеплеет. В дневные часы воздух прогреется до 0…-5, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -5…-10. День пройдет при переменной облачности, скорость ветра составит 5.10 м/с, в утренние часы вероятна изморозь.

В Тюмени 14 марта ожидается снег, ветер до 2,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -8….-1 в темное время суток ожидается до -2…-3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:55 закат в 18:38 продолжительность дня 11 часов 43 минуты.

В Тобольске 14 марта синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 3 м/с. Утром и днем -9…-5, в темное время суток температура воздуха составит -10….-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:45, закат в 18:26 продолжительность дня 11 часов 41 минута.

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В Ялуторовске 14 марта ожидается небольшой снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -10…-4, в темное время суток ожидается до -4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:52, закат в 18:35 продолжительность дня 11 часов 43 минуты.

В Заводоуковске 14 марта ожидается небольшой снег, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10…-2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -4….-3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:51, закат в 18:34 продолжительность дня 11 часов 43 минуты.

В Ишиме 14 марта ожидаются осадки в виде снега, ветер до 4,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-4, в темное время суток температура воздуха составит -6…-5.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 18:22 продолжительность дня 11 часов 43 минуты.

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