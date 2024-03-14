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Спрос на автокредиты в Тюменской области вырос за год в 5 раз

Спрос на автокредиты в Тюменской области вырос за год в 5 раз

14 марта 2024, 06:39
Фото: ВТБ
По данным ВТБ, тюменцы с начала 2024 года сохраняют рекордный спрос на автокредиты. В феврале жители региона оформили в банке более 500 сделок по приобретению машин на сумму свыше 600 млн рублей. Это в 5 раз больше, чем в аналогичном месяце год назад.

Объем выдачи автокредитов за последний месяц увеличился на 12% по сравнению с январем 2024. Рост в 3% по числу сделок зафиксирован и к декабрю 2023 года — предновогоднему периоду максимально высокого спроса.

В прошлом году тюменцы оформили в нашем банке в 3 раза больше кредитов на покупку машин, чем в 2022. Объем выдачи составил 5 млрд рублей. С начала этого года жители региона приобрели в кредит уже 1000 автомобилей на 1,2 млрд рублей — это четвертая часть от показателей всего 2023, который был рекордным, — пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Средний размер автокредита на сегодняшний день снизился с 1,3 млн рублей до 1,2 млн. На ситуацию влияет восстановление авторынка и популярность авто с пробегом из-за более низкой стоимости.

В этом году мы ожидаем рост доли новых машин, приобретенных в кредит. Этому будут способствовать господдержка и программы от автопроизводителей, — резюмировал Евгений Федосов.

Отметим, наиболее популярными у заемщиков по-прежнему остаются подержанные Kia, Hyundai и Lada. Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских машин — главным образом, марки Changan.

#Бизнес#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Банк#Авторынок#ВТБ#Программы#Hyundai#Господдержка#Lada#Автокредиты#Kia#Анастасия Имамахметова#Спрос
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