Общественники взбунтовались против открытия нового отеля в Тобольске

Тобольские общественники взбунтовались против открытия нового отеля

Тобольские общественники из организации «Добрая воля» выступили против открытия в здании по улице Розы Люксембург, 14, отеля. Активисты считают, что гостинице не место в историческом здании, где ранее располагался подгорный корпус педагогического института, жил и учился Дмитрий Менделеев.