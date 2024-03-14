Общественники взбунтовались против открытия нового отеля в Тобольске

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
«Администрации Тобольска не стоит под гостиничный комплекс здание с многовековой историей. Туристы туристами, а сохранить исторический облик наша первоочередная задача. Не каждый город в области может похвастаться такими уникальными зданиями», — уверена Регина Юхневич.
Общественники отмечают, что 2024 год объявлен в Тобольске Годом Д. И. Менделеева, ученого мировой величины, что является значимым поводом для организации в здании, где жил великий ученый, музея.
«Музей будет служить долгие годы многим поколениям, пропагандировать связь Д. Менделеева с Тобольском как местом, где были заложены основы его уникальной личности», — подчеркнули в обращении к депутатам представили «Доброй воли».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в 2025 году начнутся работы по строительству парка аттракционов. В настоящее время идет разработка проектной документации.