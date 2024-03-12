Пьяный тюменец избил и покусал участкового в отделе полиции

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Днем 8 ноября 2023 года в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что пьяный мужчина громко матерится на вокзале. На место приехал участковый, он доставил дебошира в отдел полиции для дачи показаний. Мужчина начал крыть матом и избивать полицейского, ударив его несколько раз коленями в спину, а после и вовсе укусил за правую кисть.
В зале суда дебошир согласился с обвинением. Ему придется выплатить 35 тысяч рублей штрафа, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени неизвестные обстреляли окна домов и автомобили из пневматики. Собственники квартир и машин обратились в полицию.