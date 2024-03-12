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Пьяный мужчина избил полицейского в Тюменской области

Пьяный тюменец избил и покусал участкового в отделе полиции

12 марта 2024, 07:34
Фото: 1MI

Пьяный мужчина избил полицейского в Тюменской области

54-летний житель Уватского района дебоширил на станции ж/д вокзала. Не успокоился он и после задержания.

Днем 8 ноября 2023 года в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что пьяный мужчина громко матерится на вокзале. На место приехал участковый, он доставил дебошира в отдел полиции для дачи показаний. Мужчина начал крыть матом и избивать полицейского, ударив его несколько раз коленями в спину, а после и вовсе укусил за правую кисть.

В зале суда дебошир согласился с обвинением. Ему придется выплатить 35 тысяч рублей штрафа, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени неизвестные обстреляли окна домов и автомобили из пневматики. Собственники квартир и машин обратились в полицию.

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