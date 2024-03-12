Картина с сотрудниками тюменского водоканала — победитель конкурса «Планета людей»

Сейчас картина «Люди воды» вместе с другими работами участков международной выставки-конкурса современного искусства «Планета Людей» экспонируется в столице. В июне запланировано открытие выставки «Люди воды» посвященной 160-летию первого в Сибири водопровода в Тюменском большом драматическом театре, где будут представлен весь цикл работ Марии Волковой.