Картина с сотрудниками тюменского водоканала — победитель конкурса «Планета людей»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Графическим ключом для серии художественных работ, отражающих деятельность «Росводоканал Тюмень», Мария Волкова выбрала социалистический реализм. Автор призналась, что ее вдохновляли работы советских художников-реалистов: Базылева, Ряжского, Дейнеки, Рыбина, для которых тема мирного труда была одной из основополагающих.
«В конкурсной работе „Люди воды“ мне хотелось отразить дружное, равнозначное по ценности движение коллег к успешному развитию, надежду на светлую будущность. Сбор материалов к проекту превратился в полноценное знакомство со специалистами разных направлений, исключительно преданных своей профессии. Их открытые лица, удивительные жилистые руки, улыбчивые глаза вдохновили на цикл работ с тем настроением, которое передаёт энергию труда и созидания», — рассказала художница Мария Волкова.
«В художественном проекте к 160-летию тюменского водоканала представлена разноплановая деятельность нашего предприятия. Здесь и технологичная работа по очистке воды и стоков, и аварийно-восстановительные бригады, волонтерские проекты и даже праздники. В некоторых образах легко узнать реальных работников компании. Мы хотели, чтобы горожане ближе познакомились с нами, и Мария Волкова отлично справилась с поставленной задачей. Это отметило жюри международного конкурса», — говорит руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.
Сейчас картина «Люди воды» вместе с другими работами участков международной выставки-конкурса современного искусства «Планета Людей» экспонируется в столице. В июне запланировано открытие выставки «Люди воды» посвященной 160-летию первого в Сибири водопровода в Тюменском большом драматическом театре, где будут представлен весь цикл работ Марии Волковой.