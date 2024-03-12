Жители Тюмени отказываются смотреть спектакль с Коляном из «Реальных пацанов»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как сообщили URA.RU, в администрации «Городских зрелищных касс», у тюменцев отсутствует заинтересованность в постановке.
Все ранее приобретенные билеты на спектакль будут возвращены в точках продаж и на соответствующих сайтах.
Напомним, что Николай Наумов — это российский актер из Перми, известный своим участием в сериале «Реальные пацаны». Ранее один из участников сериала Антон Богданов приглашал жителей Тюмени принять участие съёмках нового проекта «Смотри, любовь!».