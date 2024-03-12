nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Жители Тюмени отказываются смотреть спектакль с Коляном из «Реальных пацанов»

Жители Тюмени отказываются смотреть спектакль с Коляном из «Реальных пацанов»

12 марта 2024, 10:28
Фото: Николай Наумов в вк
Спектакль «Большой куш» с Николаем Наумовым в главной роли отменен в Тюмени. Причиной отмены мероприятия стала низкая продаваемость билетов.

Как сообщили URA.RU, в администрации «Городских зрелищных касс», у тюменцев отсутствует заинтересованность в постановке.

Все ранее приобретенные билеты на спектакль будут возвращены в точках продаж и на соответствующих сайтах.

Как выглядят сегодня актрисы турецкого исторического сериала «Великолепный век»
Узнать подробнее

Напомним, что Николай Наумов — это российский актер из Перми, известный своим участием в сериале «Реальные пацаны». Ранее один из участников сериала Антон Богданов приглашал жителей Тюмени принять участие съёмках нового проекта «Смотри, любовь!».

Читайте также:
Власти Тюмени планируют снести школу искусствАктер из «Слово пацана» заявил, что рисовал карикатуры на тюменских учителейМэрия отложила перевод парковки в центре Тюмени на платный режим
#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Пермь#Алина Петрова#Спектакль
«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
Сегодня, 06:43
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы
Сегодня, 07:15
Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?
Сегодня, 08:39
Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву
Сегодня, 02:54
«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров
Сегодня, 02:34