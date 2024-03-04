nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Тюменской области составят реестр дефицитных специалистов

В Тюменской области создадут реестр дефицитных специалистов

4 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI

В Тюменской области составят реестр дефицитных специалистов

В реестр войдут самые востребованные профессии в сфере строительства. К формированию перечня предлагают подключиться застройщикам.

В Тюменской области стартовал опрос, который застройщики могут пройти до 15 марта. Он поможет спрогнозировать развитие рынка труда в регионе на 2024–2029 годы, сообщили в Главном управлении строительства.

На основе опроса будет создан реестр востребованных профессий на ближайшие пять лет. В ГУС дополнили, что сейчас в Тюменской области строительная отрасль лидирует по доле вакансий — 2.8 тысячи предложений о работе.

Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени самые высокие зарплаты предлагают риэлторам и сварщикам. Они могут зарабатывать более 195 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
В Тюменской области из-за пьяной автомобилистки погиб человекВ Тюменской области снизился уровень безработицыВ Тюмени выросла стоимость аренды комнат
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Строительный бизнес#Вакансии#Опрос#ГУС#Любовь Селезнева
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45