В Тюменской области создадут реестр дефицитных специалистов

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В Тюменской области стартовал опрос, который застройщики могут пройти до 15 марта. Он поможет спрогнозировать развитие рынка труда в регионе на 2024–2029 годы, сообщили в Главном управлении строительства.
На основе опроса будет создан реестр востребованных профессий на ближайшие пять лет. В ГУС дополнили, что сейчас в Тюменской области строительная отрасль лидирует по доле вакансий — 2.8 тысячи предложений о работе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени самые высокие зарплаты предлагают риэлторам и сварщикам. Они могут зарабатывать более 195 тысяч рублей в месяц.