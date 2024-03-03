nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 13:12

Published 3 марта, 13:12

Modified Сегодня, 21:52

Updated Сегодня, 21:52

Ялуторовские музейщики приглашают поделиться семейными реликвиями

Ялуторовские музейщики приглашают поделиться семейными реликвиями

3 марта 2024, 13:12
Фото: 1MI
Ялуторовский музейный комплекс в рамках Года Семьи объявил старт культурно-просветительского проекта «Семейные реликвии». Об этом рассказали сегодня, 3 марта, в пресс-службе правительства Тюменской области.

Проект будет проводиться в три этапа. На 1 этапе — с 4 марта до 14 мая — пройдет прием заявок и материалов участников. Во время 2 этапа — с 25 мая по 6 июля — материалы будут публиковаться в региональных сми, на официальном сайте Ялуторовского музейного комплекса в интернете и на его страницах в социальных сетях. И на 3 этапе, с 7 июля в залах музейного комплекса из пришедших на проект материалов будет организована выставка «Моменты любви», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Она продолжит работу до 30 декабря 2024 года.

«Реликвия — это особо дорогая, памятная вещь, которая хранится в семье и передается последующим поколениям. Это могут быть старинные фотографии, письма, изделия ручной работы, картины, книги, часы и многое другое. В них — история человека, семьи, рода, целых поколений. Специалисты музейного комплекса ждут от участников фотографии реликвий и письменный рассказ о событиях и людях, с ней связанных», — пояснили музейщики.

В проекте «Семейные реликвии» может принять участие любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 лет, живущий в нашей стране и связанный с городом Ялуторовском историей реликвии своей семьи.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Сегодня, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Сегодня, 13:38
"