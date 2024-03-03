Ялуторовские музейщики приглашают поделиться семейными реликвиями

Проект будет проводиться в три этапа. На 1 этапе — с 4 марта до 14 мая — пройдет прием заявок и материалов участников. Во время 2 этапа — с 25 мая по 6 июля — материалы будут публиковаться в региональных сми, на официальном сайте Ялуторовского музейного комплекса в интернете и на его страницах в социальных сетях. И на 3 этапе, с 7 июля в залах музейного комплекса из пришедших на проект материалов будет организована выставка «Моменты любви», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Она продолжит работу до 30 декабря 2024 года.