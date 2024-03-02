Тюменка на спор убила своего знакомого

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В тот злополучный день тюменка проводила время в компании своего приятеля с распитием спиртных напитков. Выпившая женщина поспорила с приятелем о том, что сможет убить их общего знакомого. Вооружившись ножом, она пришла в частный дом к знакомому и нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд. Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хулиганы обстреляли из пневматического оружия окна многоэтажного дома и автомобили, припаркованные на улицах Чаплина и Депутатской. В настоящее время по данному факту проводится проверка.