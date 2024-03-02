Тюменка на спор убила своего знакомого

В тот злополучный день тюменка проводила время в компании своего приятеля с распитием спиртных напитков. Выпившая женщина поспорила с приятелем о том, что сможет убить их общего знакомого. Вооружившись ножом, она пришла в частный дом к знакомому и нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.