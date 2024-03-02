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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Тюменка на спор зарезала своего знакомого

Тюменка на спор убила своего знакомого

2 марта 2024, 11:15
Фото: 1MI

Тюменка на спор зарезала своего знакомого

В Тюменской области будут судить 36-летнюю жительницу деревни Падерина за убийство человека. Трагедия произошла ночью 26 декабря 2023 года.

В тот злополучный день тюменка проводила время в компании своего приятеля с распитием спиртных напитков. Выпившая женщина поспорила с приятелем о том, что сможет убить их общего знакомого. Вооружившись ножом, она пришла в частный дом к знакомому и нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд. Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хулиганы обстреляли из пневматического оружия окна многоэтажного дома и автомобили, припаркованные на улицах Чаплина и Депутатской. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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