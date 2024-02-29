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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Новый поправки в законах касаются различных сфер жизни тюменцев.

Рост пенсии и ужесточения по ипотеке. Что изменится в жизни тюменцев с марта 2024 год

29 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Новый поправки в законах касаются различных сфер жизни тюменцев.

Тюменцам рассказали, будут ли доплаты и как изменятся законы с 1 марта 2024 года

С началом весны поднимутся пенсии для людей старше 80 лет и зарплаты медработникам, усилятся требования к выдаче ипотеки и заработает блокировка VPN-сервисов.

Первый день марта произойдут важные изменения, касающиеся различных сфер жизни тюменцев. «Наш город» собрал важные нововведения в одном тексте.

У кого увеличатся пенсии в марте 2024 года?

Пенсионеры, отметившие свое 80-летие в феврале 2024 года, с марта начнут ежемесячно получать доплаты к выплата. Фиксированная надбавка удвоится благодаря индексации в два раза и составит более 16 тысяч рублей. Такое же надбавку получат пенсионеры с инвалидностью I группы, за исключением тех, кто уже получает другие льготы.

Кому поднимут зарплаты?

С марта 2024 года увеличится зарплата для медицинских работников, но не для всех. Доплаты получат те врачи и сотрудники среднего звена, кто работает в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек. Для врачей — подбавка будет почти 30 тысяч рублей, для среднего звена — 13 тысяч.

Прибавки получат и работники медорганизаций в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек. Для врачей сумма составит 50 тысяч, для медперсонала — около 30 тысяч рублей.

Также минимальная заработная плата для иностранных высококвалифицированных специалистов увеличится. Если раньше они получали 167 тысяч рублей в месяц, то сейчас им будут платить не менее 750 тысяч рублей за квартал. То есть, около 250 тысяч за месяц.

VPN-сервисы — всё?

С 1 марта 2024 года запрещена реклама VPN-сервисов и других приложений, позволяющих обходить блокировку интернет-ресурсов в России. Роскомнадзор будет ограничивать доступ к ресурсам, сообщающим, как можно получить доступ к заблокированным сайтам, а также описывают плюсы VPN-сервисов и предлагают скачивать приложения. При этом, пока административная ответственность за популяризацию VPN-средств не предусмотрена.

Ипотека становится недоступной для закредитованных людей

Банк России ужесточает требования по ипотеке. С 1 марта повышены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. Теперь заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (имеющим кредиты и займы) будет сложный взять ипотеку. Не исключено, что такая ситуация отразится на стоимости недвижимости.

Выплаты онлайн по счетам банка, потерявшего лицензию

Также с 1 марта жители Тюменской области смогут получить компенсацию по счетам и вкладам из банков, которые лишились лицензии. Оформить выплаты до 1,4 млн рублей можно онлайн через портал Госуслуг или сайт Агентства по страхованию вкладов. Напомним, в феврале Банк России отозвал лицензию у АО «Киви-банка». Только в Тюмени у финансовой организации было более 480 терминалов. Пострадавшие вкладчики как раз через АСВ могут вернуть не более 1,4 млн рублей. В чем причина отзыва лицензии у Киви-банка, что произойдет с крупными вкладами тюменцев, разбирались здесь.

Продажа сигарет и этикетки на алкоголь

С март введено госрегулирование производства и оборота табачной продукции, аналогично алкогольной продукции. Теперь производство, хранение и продажа табачные изделий лицензируется.

Кроме этого, с 1 марта на бутылках с вином должны размещаться сведения не только о сортах виноградов, месте происхождения и годе урожая, но и о производителе.

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