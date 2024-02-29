Рост пенсии и ужесточения по ипотеке. Что изменится в жизни тюменцев с марта 2024 год

Также с 1 марта жители Тюменской области смогут получить компенсацию по счетам и вкладам из банков, которые лишились лицензии. Оформить выплаты до 1,4 млн рублей можно онлайн через портал Госуслуг или сайт Агентства по страхованию вкладов. Напомним, в феврале Банк России отозвал лицензию у АО «Киви-банка». Только в Тюмени у финансовой организации было более 480 терминалов. Пострадавшие вкладчики как раз через АСВ могут вернуть не более 1,4 млн рублей. В чем причина отзыва лицензии у Киви-банка, что произойдет с крупными вкладами тюменцев, разбирались здесь.