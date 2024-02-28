Тюменская область вошла в ТОП-10 по количеству предпринимателей-клиентов ВТБ

Самыми «предприимчивыми» регионами страны стали также Московская, Ленинградская, Новосибирская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области. Наибольшее число представителей бизнеса работают в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Более 90% — на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году.