Тюменская область вошла в ТОП-10 по количеству предпринимателей-клиентов ВТБ

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Самыми «предприимчивыми» регионами страны стали также Московская, Ленинградская, Новосибирская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области. Наибольшее число представителей бизнеса работают в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Более 90% — на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году.
Топ-менеджер отметил, что развитие бизнеса и поддержка трансформации экономики станут приоритетами в ближайшие три года. Банк продолжит поддерживать крупные инфраструктурные и промышленные проекты в регионах.
К 2026 году мы планируем увеличить кредитный портфель клиентов СМБ в 1,4 раза, а также нарастить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий. Мы понимаем ключевую роль кредитования для развития бизнеса и экономики в целом и продолжаем поддерживать клиентов в реализации их планов, — сообщил Денис Бортников.
Отметим, кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года вырос на 27% и превысил 3,1 трлн рублей. Доля льготных программ превышает 22%. Наибольший объем приходится на кредиты, выданные по программе Министерства сельского хозяйства № 1528 — 235,6 млрд рублей, Программе 1764 Минэкономразвития — 169 млрд рублей, совмещенной Программы №1764 Минэкономразвития и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП — около 58 млрд рублей.