Стало известно, как сэкономить на путешествиях весной

Первую строчку рейтинга популярных направлений заняла столица России Москва. Согласно сервису онлайн бронирований, самый доступный билет в марте пассажирам обойдется в 3 700 рублей (в одну сторону, без багажа). На втором месте расположился Сочи. Улететь на курорт жители Тюмени могут от 9 тысяч рублей в одну сторону. «Тройку» лидеров замыкает Северная столица. Минимальная стоимость билета в марте составляет 5 200 рублей. Цена указана в одну сторону и также не включает в себя провоз багажа.