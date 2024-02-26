Стало известно, как сэкономить на путешествиях весной

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали сами популярными направлениями с вылетом из Тюмени по данным на март 2024 года. Об этом «Нашему городу» сообщили аналитики Aviasales.
Первую строчку рейтинга популярных направлений заняла столица России Москва. Согласно сервису онлайн бронирований, самый доступный билет в марте пассажирам обойдется в 3 700 рублей (в одну сторону, без багажа). На втором месте расположился Сочи. Улететь на курорт жители Тюмени могут от 9 тысяч рублей в одну сторону. «Тройку» лидеров замыкает Северная столица. Минимальная стоимость билета в марте составляет 5 200 рублей. Цена указана в одну сторону и также не включает в себя провоз багажа.
Отметим, что в праздничные дни — Международный женский день и, так называемые «майские выходные», стоимость билетов увеличивается. Разница в цене может варьироваться от 1,5 до 2 раз.
«У каждого сезона есть свое идеальное время для покупки билета. Весной, чтобы сэкономить, советуем приобретать авиабилеты за 1,5 месяца до путешествия. Отметим, что время суток не влияет на стоимость билета. Не верьте распространённым мифам: статистически цены не зависят от дня недели, времени суток и типа девайса, с которого вы ищите авиабилет. Цена не меняется от количества поисков или кликов по направлению. Даже если вы сто раз за вечер искали билет Москва — Стамбул на конкретную дату, то цена не изменится. Разве что дешёвые билеты сразу разберут», — рассказали «Нашему городу» в Aviasales.
Добавим, что по популярным туристическим направлениям также можно добраться поездом. Время в пути — от одних до трех суток. Цена билетов, при этом, сопоставима с воздушным транспортом.