В Тюменскую область поставят новые тракторы из Белоруссии

Директор департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что на данный момент в машинно-тракторном парке Тюменской области доля отечественной и белорусской техники составляет 80-90%. В 2023 году тюменские сельхозпроизводители приобрели 168 единиц белорусской техники почти на 600 миллионов рублей.