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Updated Сегодня, 04:19

Тюменская область получит от Белоруссии новые тракторы

В Тюменскую область поставят новые тракторы из Белоруссии

21 февраля 2024, 04:17
Фото: 1MI

Тюменская область получит от Белоруссии новые тракторы

Для демонстрации белорусской техники в Тюмени организуют площадки. Новые тракторы производителям планируется передать в 2024 году.

В этом году тюменские производители получат порядка 120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, оборудования и запчастей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Директор департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что на данный момент в машинно-тракторном парке Тюменской области доля отечественной и белорусской техники составляет 80-90%. В 2023 году тюменские сельхозпроизводители приобрели 168 единиц белорусской техники почти на 600 миллионов рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что за год через Тюменскую таможню из-за границы ввезли 1710 автомобилей. Физические лица ввозили транспорт для личного пользования, юридические же по большей части занимались ввозом спецтехники.

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#Общество#Тюмень#Транспорт#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Техника#Беларусь#Сельхозпроизводство#Любовь Селезнева
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