В Тюменскую область поставят новые тракторы из Белоруссии

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В этом году тюменские производители получат порядка 120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, оборудования и запчастей, сообщает информационный центр регионального правительства.
Директор департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что на данный момент в машинно-тракторном парке Тюменской области доля отечественной и белорусской техники составляет 80-90%. В 2023 году тюменские сельхозпроизводители приобрели 168 единиц белорусской техники почти на 600 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что за год через Тюменскую таможню из-за границы ввезли 1710 автомобилей. Физические лица ввозили транспорт для личного пользования, юридические же по большей части занимались ввозом спецтехники.