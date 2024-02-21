Сбербанк прислушался к застройщику с Урала

Дополнительную комиссию с начала 2024 года крупнейшие банки России начали взимать с застройщиков при продаже квартир в рамках льготной ипотеки. До конца прошлого года все дополнительные расходы банков, связанные с выдачей льготной ипотеки по ставке 8%, покрывались из бюджета. Эти затраты покрываются из российского бюджета и сейчас, однако размер доплаты банкам уменьшился. Данные изменения привели к оттоку клиентов из банков, которые ввели комиссию, так как в данном случае затраты на выплату комиссии в итоге перекладывались на конечного покупателя, что делало квартиры дороже.