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Updated Сегодня, 12:16

Сбербанк прислушался к застройщику с Урала

Сбербанк прислушался к застройщику с Урала

21 февраля 2024, 12:01
Фото: пресс-служба Сбербанка
В начале февраля на конференции Сбербанка президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков предложил снизить комиссию для девелоперов до 3-4%.

Инициатива внесена с целью сохранения программы льготной ипотеки и цены на жилье на доступном для покупателей уровне.

Если бы в этом направлении мы могли выйти на 4%, то мы, как застройщики Урала, были бы счастливы — и наши планы строительства 130 млн кв. метров мы могли бы спокойно реализовать, — прокомментировал ситуацию Александр Гайдуков.

Модератор встречи, исполнительный директор по работе с рынком первичного жилья дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Чапик пообещал передать запрос застройщика генеральному директору Герману Грефу. И всего неделю спустя, 19 февраля, Сбербанк реализовал предложение и снизил комиссию до 3,9%.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Данные условия будут действовать только для тех девелоперов, которые использовали проектное финансирование от Сбербанка. Если же застройщик воспользовался комплексным продуктом, когда доходы от остатков на эскроу-счетах Сбербанк направляет на компенсацию процентов по ипотеке, то комиссия для таких девелоперов снизится до 0%.

Дополнительную комиссию с начала 2024 года крупнейшие банки России начали взимать с застройщиков при продаже квартир в рамках льготной ипотеки. До конца прошлого года все дополнительные расходы банков, связанные с выдачей льготной ипотеки по ставке 8%, покрывались из бюджета. Эти затраты покрываются из российского бюджета и сейчас, однако размер доплаты банкам уменьшился. Данные изменения привели к оттоку клиентов из банков, которые ввели комиссию, так как в данном случае затраты на выплату комиссии в итоге перекладывались на конечного покупателя, что делало квартиры дороже.

Всю конференцию Сбербанка для застройщиков «Время изменений: вызовы — 2024» можно посмотреть по ссылке.

#Бизнес#Тюмень#Банки#Урал#Застройщики#Сбербанк#Ипотека#Сбер#Девелоперы#Анастасия Имамахметова#Покупатели#ГК Страна Девелопмент
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