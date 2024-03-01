Покупатели

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Февраль
Сбербанк прислушался к застройщику с Урала
21 февраля, 12:01
Январь
Юбилей у «Пятерочки», а миллионы — гостям. Торговая сеть отмечает 25-летие низких цен
31 января, 04:13
Ноябрь 2023
В тюменских Пятерочках наступила «ВсеЧерная Пятница»
2 ноября 2023, 10:49
Сентябрь 2023
Четверг оказался самым популярным днем для покупки квартир
26 сентября 2023, 09:50
В России прогнозируют рекордный объем безналичных платежей
20 сентября 2023, 05:31
Такого еще не было: «Пятерочка» дарит своим покупателям миллионы
14 сентября 2023, 03:58
Август 2023
Завры вернулись: тюменцам предлагают собрать новую коллекцию
23 августа 2023, 04:00
Июнь 2023
Посетителей торгового центра в Восточном районе эвакуировали
Очевидцы сообщают, что в торговом центре на улице Артамонова, 8, эвакуировали людей.
16 июня 2023, 13:02

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