Установка альтернативного источника отопления в квартире не освобождает от платы?

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Мужчина потребовал от теплоснабжающей организации не начислять плату за коммунальную услугу по центральному отоплению, а получив очередную квитанцию, обратился в суд.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказали собственнику в удовлетворении его требований, поскольку пришли к выводу о недопустимости установления альтернативного источника отопления в квартире без соблюдения установленного законом порядка по переустройству приборов системы центрального отопления и соответственно, не освободили его от оплаты коммунальной услуги.
Важно знать, что приборы отопления служат частью отопительной системы дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома.
В соответствии с жилищным кодексом РФ переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.
Внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, и уменьшение его размеров, в том числе реконструкция системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов в одной из квартир многоквартирного дома возможно только с согласия всех собственников помещений. Следовательно, для оснащения квартиры индивидуальным (альтернативным) источником тепловой энергии, кроме согласования перепланировки органами местного самоуправления, необходимо получить согласие всех собственников жилья в многоквартирном доме.
Федеральным законом «О теплоснабжении» устанавливается запрет перехода на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определен Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В перечень в том числе входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:
— наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
— наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
— температура теплоносителя — до 95 градусов Цельсия;
— давление теплоносителя — до 1 МПа;
— если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.
Если потребителем не соблюден установленный законом порядок по перепланировке жилого помещения или установлен альтернативный источник отопления, не отвечающий указанным требованиям, то основания для освобождения потребителя от оплаты за центральное отопление отсутствуют.