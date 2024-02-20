Установка альтернативного источника отопления в квартире не освобождает от платы?

Внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, и уменьшение его размеров, в том числе реконструкция системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов в одной из квартир многоквартирного дома возможно только с согласия всех собственников помещений. Следовательно, для оснащения квартиры индивидуальным (альтернативным) источником тепловой энергии, кроме согласования перепланировки органами местного самоуправления, необходимо получить согласие всех собственников жилья в многоквартирном доме.