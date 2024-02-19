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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В Тюменской области ищут 43-летнюю женщину

Пропала неделю назад: в Тюменской области ищут 43-летнюю женщину

19 февраля 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области ищут 43-летнюю женщину

Ольга Сажина (Гурочкина) пропала 13 января. С того дня ее местонахождение неизвестно.

Поисками пропавшей женщины занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Известно, что она родом из деревни Голдобино Ишимского района. Рост Ольги Сажиной — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Во что женщина была одета в день исчезновения — неизвестно.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пропала Анастасия Носырева. Женщина нуждается в медицинской помощи.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск человека#Поиски пропавших#Поиск#Любовь Селезнева
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