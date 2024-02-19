Пропала неделю назад: в Тюменской области ищут 43-летнюю женщину

Поисками пропавшей женщины занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Известно, что она родом из деревни Голдобино Ишимского района. Рост Ольги Сажиной — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Во что женщина была одета в день исчезновения — неизвестно.