Пропала неделю назад: в Тюменской области ищут 43-летнюю женщину

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Поисками пропавшей женщины занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Известно, что она родом из деревни Голдобино Ишимского района. Рост Ольги Сажиной — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Во что женщина была одета в день исчезновения — неизвестно.
Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пропала Анастасия Носырева. Женщина нуждается в медицинской помощи.