В Тюменской области неделю ищут пропавшую больную женщину

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
По сообщениям, поискового отряда «Белая Сова-Тюмень», Анастасия нуждается в медицинской помощи.
Известно, что женщина ушла из дома 8 февраля. До сих пор ее местоположение неизвестно. На вид ей около 40-45 лет, рост около 166 см, имеет худощавое телосложение.
В день пропажи Анастасия была одета в синий пуховик до колен, голубую вязаную шапку.
Ранее в Тюмени прекратили поиски 15-летнего Валерия Грика. Мальчика нашли в Магнитогорске. Как выяснилось, школьник неоднократно совершал побеги из дома.