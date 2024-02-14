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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Тюменской области неделю ищут пропавшую больную женщину

В Тюменской области неделю ищут пропавшую больную женщину

14 февраля 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области пропала Анастасия Носырева 1980 года рождения. Женщина ушла из дома по ул. Стахановцев.

По сообщениям, поискового отряда «Белая Сова-Тюмень», Анастасия нуждается в медицинской помощи.

Известно, что женщина ушла из дома 8 февраля. До сих пор ее местоположение неизвестно. На вид ей около 40-45 лет, рост около 166 см, имеет худощавое телосложение.

В день пропажи Анастасия была одета в синий пуховик до колен, голубую вязаную шапку.

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Ранее в Тюмени прекратили поиски 15-летнего Валерия Грика. Мальчика нашли в Магнитогорске. Как выяснилось, школьник неоднократно совершал побеги из дома.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Поиски#Медицинская помощь#Женщина#Пропажа#Алина Петрова
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