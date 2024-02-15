nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Из мэрии крупнейшего тюменского поселка разом уволились все сотрудники

Из мэрии крупнейшего тюменского поселка разом уволились все сотрудники

15 февраля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Весь персонал администрации Московского МО (одного из крупнейших поселков Тюменской области) уволился после прихода на пост главы Анны Подушко. Сообщается, что администрацию разом покинули 15 человек.

Как передает URA.RU, некоторые работники принципиально оставили свои позиции и ушли вслед за уволившимся начальником. Известно, что сама Анна Подушко занимается комплектованием нового штата администрации. Существенного дефицита кадров пока не наблюдается.

Глава города отметил сотрудников водоканала за качественное обслуживание гидрантов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области весной под сокращение попадут 142 работника. Большая часть увольнений связана с реорганизацией предприятий.

Читайте также:
Две автобусные остановки в Тюмени получат новое названиеСтало известно, когда откроют проезд на развязке Монтажников в ТюмениВ Тюмени двум новым микрорайонам дали «лесные» названия
#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Новости тюмени#Алина Петрова
Подпишитесь
«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?
Сегодня, 07:01
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Вчера, 02:31
Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево
Сегодня, 06:24
В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства
Сегодня, 06:26
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03