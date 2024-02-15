Из мэрии крупнейшего тюменского поселка разом уволились все сотрудники

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как передает URA.RU, некоторые работники принципиально оставили свои позиции и ушли вслед за уволившимся начальником. Известно, что сама Анна Подушко занимается комплектованием нового штата администрации. Существенного дефицита кадров пока не наблюдается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области весной под сокращение попадут 142 работника. Большая часть увольнений связана с реорганизацией предприятий.