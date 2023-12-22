В Тюмени двум новым микрорайонам дали «лесные» названия

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора о присвоении наименований микрорайонам и расположенным в них улицам. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
Уточняется, что названия Березовый лес и Березовое озеро были присвоены неспроста: первый микрорайон окружен лесом, а второй отличается наличием озер и аллеей с березами.
Улицы в Березовом лесу назвали соответствующе — Кленовая, Ясеневая, Березовая. Также там есть проезды Кедровый, Калиновый, Хвойный и Еловый.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Велижанском микрорайоне Тюмени построят новые дороги. Помимо этого, планируется обустроить тротуары и системы водоотвода.