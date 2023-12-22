nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Тюмени появились два новых микрорайона

В Тюмени двум новым микрорайонам дали «лесные» названия

22 декабря 2023, 04:17
Фото: 1MI

В Тюмени появились два новых микрорайона

Новым микрорайонам присвоили названия Березовый лес и Березовое озеро. Улицам, расположенным в микрорайонах, дали соответствующие названия.

Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора о присвоении наименований микрорайонам и расположенным в них улицам. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

Уточняется, что названия Березовый лес и Березовое озеро были присвоены неспроста: первый микрорайон окружен лесом, а второй отличается наличием озер и аллеей с березами.

Улицы в Березовом лесу назвали соответствующе — Кленовая, Ясеневая, Березовая. Также там есть проезды Кедровый, Калиновый, Хвойный и Еловый.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Велижанском микрорайоне Тюмени построят новые дороги. Помимо этого, планируется обустроить тротуары и системы водоотвода.

В Тюмени появится бульвар имени поисковика Артура Ольховского
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени назвали самые скандальные профессии годаС начала года в Аббатском районе эндоскопию провели более 600 пациентамТюменцы просят остановить вырубку деревьев в районе Мыса
#Общество#Город#Тюмень#Микрорайон#Администрация#Тюменская область#Новости тюмени#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени
Вчера, 16:03
«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса
Вчера, 01:00
«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
Вчера, 07:47
В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо
Вчера, 11:37
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Вчера, 10:26
«Новые люди» помогли тюменцам разработать приложение выгодных покупок
Вчера, 06:00